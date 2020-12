Campania zona gialla da domenica 20 dicembre: sarà proprio così, o si tratterà di un altro falso allarme come quello del giorno 13 (in molti si aspettavano di poter passare alla fascia di rischio più moderata, pur avendo sostato per una settimana sola in zona arancione). Come riportato dai colleghi di ‘fanpage.it‘, dovrebbero volerci pochi giorni prima di veder la nostra Regione colorarsi di giallo: i dati epidemiologici giocano a favore (il rapporto tra positivi e tamponi effettuati diminuisce giornalmente). I decessi purtroppo continuano a farsi registrare, seppur in numero meno alto rispetto al resto del Paese.

Adesso a preoccupare è la febbre da shopping natalizio che potrebbe coinvolgere un po’ tutti gli italiani, proprio a partire dal prossimo fine settimana del 19 e 20 dicembre: per questa ragione il Governo sta valutando, di concerto con il ministero della Salute e con l’Istituto superiore di Sanità, di rendere l’Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi (dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e dal 5 al 6 gennaio). Ad ogni modo, vedere la Campania zona gialla da domenica 20 dicembre resta sempre più probabile.

Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, si è in prima persona soffermato sul sostanziale miglioramento che si è fatto registrare nella Regione rispetto allo stesso intervallo temporale dello scorso mese. Le misure di zona rossa e poi arancione, a suo dire, hanno dato i risultati sperati, ragion per cui il ministro Roberto Speranza potrebbe firmare l’ordinanza per la riclassificazione della Campania zona gialla da domenica 20 dicembre (in vigore, però, da lunedì 21 dicembre, proprio per contenere l’assalto alle strade a ridosso del weekend che potrebbero altrimenti avere facilmente luogo). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.