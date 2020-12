Per ottenere il bonus TV di cui tanto si parla ormai da settimane bisogna scaricare e compilare un modulo dedicato, da presentare poi in negozio per farsi applicare lo sconto massimo di 50 euro sul nuovo apparecchio televisivo o sul decoder. Il passaggio al DVB-T2 è partito nel 2020, e si completerà del tutto nel giugno 2022, ma capiamo bene l’esigenza di chi vuol mettersi già in regola, magari approfittando proprio dell’incentivo, che richiede però dei requisiti per poter essere erogato. Potete scaricare il modulo a questa pagina (che dovrete poi stampare), per procedere poi alla compilazione.

Come potete vedere, si tratta di inserire pochi e semplici dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di residenza). Lo scopo del modulo per accedere al bonus TV è quello di dichiarare di avere un valore ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non superiore ai 20 mila euro, e che i componenti dello stesso nucleo famigliare non abbiano già usufruito del contributo. Ricordate di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità al modulo compilato, apponendovi la data corrente ed infine la firma.

Dopo averlo compilato, dovrete recarvi in negozio portando con voi il modulo da presentare al rivenditore, che procederà ad applicarvi uno sconto massimo di 50 euro sulla TV o sul decoder che avete scelto (facendo ben attenzione sia compatibile con il nuovo standard DVB-T2). Naturalmente prima di procedere assicuratevi che il valore ISEE del vostro nucleo familiare sia effettivamente inferiore ai 20 mila euro: se così non fosse non avreste diritto al contributo, e dichiarereste il falso (cosa che costituisce un reato perseguibile a norma di legge). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.