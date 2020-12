Come se non bastasse l’incredibile attenzione mediatica guadagnata fin dalla sua presentazione e il successivo lancio del 19 novembre, PlayStation 5 torna ora sotto i riflettori grazie alla cosiddetta PS5 Supercup. E’ questo il nome che va ad assumere la Supercoppa italiana 2020, considerando che la console next-gen giapponese è ora Title Sponsor della competizione calcistica, che vedrà sfidarsi il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, la Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM, e il Napoli, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola.

Tutto questo grazie all’accordo siglato – e presentato in via ufficiale con il video visibile poco più in basso in questo stesso articolo – tra Sony Interactive Entertainment Italia e la Lega Serie A. Grazie a questa partnership si consolida il legame tra il mondo del calcio e PlayStation, brand simbolo di intrattenimento e innovazione. Un percorso di partnership iniziato con la nascita della nuova competizione eSports eSerie A TIM, di cui PlayStation 4 è main partner e console esclusiva, e che si rafforza con la PS5 Supercup.

Naturalmente questo accordo non si limita ad una mera sponsorizzazione segnata dal marchio PlayStation 5, ma arriveranno pure diverse iniziative per coinvolgere gli appassionati italiani da casa. Maggiori dettagli saranno svelati nel corso delle prossime settimane, ma già sappiamo che per portarle avanti saranno utilizzate le piattaforme gaming, social e digital, così da garantire un’esperienza a tutto tondo per i tifosi prima, durante e dopo la gara di PS5 Supercup. Come pure spiegato da Marco Saletta, General Manager di SIE Italia: