Prosegue la politica dei rinnovi anticipati di Apple. Dopo Ted Lasso, Dickinson e For All Mankind, arriva ora l’annuncio ufficiale di Servant 3. La serie thriller psicologica creata da Tony Basgallop, diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, ottiene dunque il rinnovo a un mese dal debutto della seconda stagione, attesa su Apple TV+ il 15 gennaio 2021 con i primi tre episodi, seguiti da altri sette pubblicati con cadenza settimanale.

La prima stagione di Servant si apre con uno sguardo alla vita di Dorothy e Sean Turner, una coppia di Philadelphia. I due assumono la giovane Leanne perché faccia da babysitter al piccolo Jericho, che però è un’ultrarealistica bambola reborn. L’arrivo di Leanne sconvolge le vite di Dorothy e Sean, portando con sé eventi inquietanti e inspiegabili. La seconda stagione di Servant cavalcherà la suspense del precedente finale di stagione, lasciando spazio ad atmosfere soprannaturali. Un futuro oscuro si addenserà sui protagonisti nel momento in cui sarà svelata la reale identità di Leanne.

Servant 2 vedrà il ritorno di Lauren Ambrose e Tony Kebbell nei panni di Dorothy e Sean, mentre Nell Tiger Free interpreterà un’ancor più ambigua Leanne. Rupert Grint sarà di ritorno nel ruolo di Julian, fratello di Dorothy e cognato di Sean. Showrunner e produttori non hanno rivelato alcun dettaglio sulle ispirazioni per i nuovi episodi. Quel che è certo, però, è che il personaggio di Leanne sarà sempre più centrale. Quando si parla di Leanne è tutto una rivelazione continua, spiegava Tony Basgallop in un’intervista a Variety. Non riusciamo a comprendere pienamente chi lei sia e da dove arrivi, e l’interpretazione che lei dà della sua identità e della sua provenienza non sono necessariamente quelle giuste.

Nonostante sia stato ufficializzato solo ora, il sì a Servant 3 era nell’aria da un pezzo. Lo stesso M. Night Shyamalan si era lasciato sfuggire di essere al lavoro sulle eventuali Servant 3 e 4 una volta terminate le riprese della seconda stagione. Durante la quarantena abbiamo finito di lavorare alla conclusione della nostra serie […] e abbiamo iniziato a riunire gli sceneggiatori per le stagioni 3 e 4. Adoro lavorare a questa serie. Sto imparando tantissime cose sull’arte della narrazione, rivelava in un’intervista a Collider.

In attesa dell’arrivo dei nuovi episodi, attesi a partire dal 15 gennaio 2021, ecco il primo trailer di Servant 2 su Apple TV+: