Il servizio per il gaming Amazon Luna inizia ad essere disponibile su diversi smartphone Android, in primis i modelli Google Pixel ma anche alcuni esemplari Samsung e OnePlus. Fino a questo momento, per l’universo di dispositivi mobili avevano ricevuto il supporto solo gli iPhone, mentre ora tocca agli esemplari con sistema operativo Google fare il grande passo.

Esattamente come accaduto anche per gli iPhone, chi vorrà beneficiare del servizio di gaming Amazon Luna da uno smartphone Android non dovrà scaricare alcuna app. Si possono identificare due requisiti tecnici fondamentali per l’utilizzo della piattaforma ossia l’utilizzo del browser Chrome nella sua versione 86 e il sistema operativo Android 9 o successivi.

Nonostante le specifiche tecniche rispettate da un numero importante di smartphone Android, va pure riferito che solo alcuni modelli di dispositivi accederanno al servizio. Per quanto riguarda il brand Google, potranno beneficiare del servizio i Pixel 4 XL i Pixel 4a, i Pixel 4a 5G e i Pixel 5. Anche un gran numero di smartphone Samsung ora hanno a disposizione il plus, ossia i Galaxy S20 5G, i Galaxy S20 + 5G, i Galaxy S20 Ultra 5G, i Galaxy Note 20 e infine anche i Galaxy S10, S10 +, i Note 10 e Note 10 Plus. Per quanto riguarda il brand OnePlus pure l’elenco dei dispositivi supportati è importante e include i OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, OnePlus 8, 8 Pro e OnePlus Nord.

Tutti i dispositivi menzionati danno la possibilità di utilizzare in anteprima il servizio Amazon Luna ma va precisato che il servizio è attivo solo negli Stati Uniti, almeno per il momento. Sarà probabilmente messo a disposizione anche degli europei e dunque degli italiani nella prima parte del 2021. Esattamente come accaduto negli USA, dovrebbero esserci almeno un paio di abbonamenti a disposizione, sulla base dei canali che gli utenti sceglieranno di seguire per i titoli di riferimento, ad un costo che potrebbe variare dai 5 ai 15 euro al mese.