Non è una novità che Amazon Alexa sia sempre più nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi: la sua utilità è ormai riconosciuta anche dagli utenti inizialmente più scettici. Come riportato dal blog ufficiale di Amazon e anche da noi trattato nella giornata di ieri in questo articolo dedicato, adesso l’assistente digitale, a bordo dei dispositivi Echo, sarà anche in grado di effettuare le traduzioni delle conversazioni in tempo reale. Chiaro quale sia l’obiettivo sotteso: dare la possibilità a due o più persone che non parlano la stessa lingua di riuscire comunque a tenere una conversazione. Per accedere alla funzione non servirà altro che chiedere ad Amazon Alexa, che si occuperà di tutto quanto il resto (traducendo entrambe le parti della conversazione).

Le lingue per adesso supportate sono l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco, l’hindi ed il portoghese. Inutile dirvi che, almeno per il momento, l’opzione può essere utilizzata solo sugli Echo con English U.S. (questo significa che per poterla utilizzare occorrerà impartire il comando in inglese americano, e poi cominciare a tenere una conversazione in due lingue diverse con il nostro interlocutore, lasciando che sia Amazon Alexa a tradurre per noi).

Chiaro che la funzione di traduzione in tempo reale renda al meglio a bordo dei dispositivi Echo Show, nel cui display sarà possibile seguire la conversazione in formato testuale per non perdere il filo del discorso (nella lingua parlata qualcosa può sempre sfuggire). Amazon Alexa ce la metterà tutta per adattarsi al meglio ad un linguaggio colloquiale, prendendosi anche tutte le pause del caso per permettervi di afferrare al meglio il concetto espresso. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto possibile.