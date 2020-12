Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli tradisce le intenzioni dal titolo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha osservato quel vestito, quel colore e ha percorso quella strada per la prima volta alla fine del tempo e delle abitudini. Greta, infatti, ci racconta cosa si prova quando qualcuno esce dalla nostra vita, vuoi per la fine di una relazione o per una tragica fatalità, e di quanto quel vuoto possa diventare la forza che ci serve per ripartire.

Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli non è la solita ballata focalizzata su lacrime e silenzi: la giovane cantautrice affonda il suo testo in un arrangiamento che coniuga pop e trip-hop, il tutto con il filo rosso verace e poetico che è tipico del cantautorato. Suona forte, ad esempio, la parola “rivoluzione” che suona come il pizzico di spezia che ravviva il piatto.

Durante il suo percorso ha completato gli studi di canto moderno e canto jazz formandosi presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. La sua carriera inizia con i Greta & The Weels, un trio pop-folk con il quale esordisce nell’EP pubblicato nel 2017. I suoi testi sono prevalentemente in inglese e per questo viene notata da Damien Rice che la fa salire sul suo carrozzone e la porta con sé nel tour europeo del 2019. Nello stesso anno pubblica per la prima volta un brano in italiano, Nitida, insieme al suo trio.

Durante il tour estivo Concerti Di Un’Altra Estate è stata corista di Diodato. Oggi Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli è il punto di arrivo e potrebbe essere un punto di rottura: il brano è in gara tra i finalisti di Ama Sanremo e potrebbe aprire la strada al Festival di Sanremo 2021.

Di seguito il testo di Ogni Cosa Sa Di Te di Greta Zuccoli, un lamento elegante sull’elaborazione di un’assenza.

Testo