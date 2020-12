Quando Occhi Niagara di Hu decolla con quella cassa continuamente in battere che pulsa sulle soluzioni dreamy dell’arrangiamento possiamo dire di vivere un’esperienza particolare. Il brano, infatti, racconta quanto può essere bello un sogno a occhi aperti sul proprio divano di casa, che da zona di comfort diventa una navicella spaziale che ci conduce verso la realizzazione dei nostri desideri.

Questa è Federica Ferracuti, che vive in un mondo futuristico e indossa occhiali da sole che renderebbero fiero il giovanissimo Enrico Ruggeri ai tempi dei Decibel, incuriosirebbero i Daft Punk e di certo non passerebbero inosservati ai primi Depeche Mode. Sì, perché a soli 26 anni Hu è una performer, una producer, una cantautrice e una polistrumentista che “vive dentro il suo computer” dopo aver scoperto i prodigi della musica digitale in giovanissima età.

Nel suo background troviamo tanta esperienza con diverse band e approcci con ogni strumento, come ci aveva raccontato a novembre durante l’intervista. Occhi Niagara di Hu è delicatezza, amore pulsante a tempo con i led e con i beat decisi, il tutto perfettamente in coppia con un testo in cui non manca la poesia della visione di un paio di occhioni blu come il mare, perfetti per fare una nuotata.

Così, mentre Hu – nome mutuato da una divinità egizia – fa dell’autocritica immaginandosi su un divano a sorseggiare del gin, evanescente compare quello sguardo che le fa raggiungere le onde, che la fa tuffare nella sua voglia di libertà e condivisione. Se negli anni ’90 abbiamo avuto Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini questo nuovo decennio potrebbe essere quello di Occhi Niagara di Hu, perché oggi la bellezza si declina con le correnti musicali che strizzano l’occhio al clubbing senza dimenticare l’imponenza del sentimento e del bel canto.

Occhi Niagara di Hu è in corsa per Ama Sanremo con l’obiettivo di arrivare alla kermesse del 2021.

Testo