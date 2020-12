Non mancano mai le notizie circa la gamma dei prossimi Xiaomi Mi 11, che dovrebbero essere presentati il 29 dicembre (vi abbiamo già fornito tutti i dettagli in questo articolo dedicato). I modelli disponibili saranno probabilmente tre, come fatto sapere anche dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo. Lo Xiaomi Mi 11 Pro+ disporrà di un bagaglio hardware potente al punto tale da compere con tutti i top di gamma degli altri produttori. La scheda tecnica verrà ritoccata verso l’alto, così come il prezzo di vendita rispetto alla linea degli Xiaomi Mi 10.

Il leaker non indugia su quelle che potrebbero essere le specifiche dello Xiaomi Mi 11 Pro+, al bordo del quale troverà senz’altro posto il processore Snapdragon 888 di Qualcomm (chipset più potente al momento non c’è per quanto riguarda il mondo degli smartphone Android). Il dispositivo dovrebbe fare un gran bene anche per quanto concerne lo schermo: risoluzione 2K e frequenza di refresh rate a 120fps. Ottimo anche il sistema di ricarica rapida a 100W di cui il telefono dovrebbe equipaggiarsi.

A fare la differenza tra lo Xiaomi Mi 11 Pro+ e gli altri modelli della linea dovrebbe essere soprattutto il comparto fotografico, oltre che nel quantitativo di memoria (RAM e storage) e nei materiali impiegati. Non ci sono comunque conferme rispetto a quanto detto, se non per il fatto che ci sarà certamente un terzo modello top di gamma, che potrebbe lasciarsi preferire per tante ragioni (forse un po’ meno per quanto riguarda il prezzo di vendita, anche se è ancora tutto da vedere dato che non ci sono state ancora conferme da parte del produttore cinese in tal senso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.