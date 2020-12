Ufficiale per l’Italia l’Amazfit GTS 2 mini, versione più piccola del già noto GTS 2. Lo smartwatch include uno schermo AMOLED da 1.55 pollici con risoluzione di 340 x 306 pixel. Buono il profilo connettività con Bluetooth 5.0 BLE, GPS, NFC e Glonass. Tanti anche i sensori disponibili, tra cui il BioTracker di casa Huami, il monitoraggio del battito cardiaco, la misurazione dell’ossigenazione del sangue, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico e di luce ambientale. Amazfit GTS 2 mini è resistente all’acqua fino a 5 ATM, ed include una batteria da 220mAh (fino a 14 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica, dalla durata media di circa 2 ore; la base di ricarica è in dotazione nella confezione di vendita del prodotto, cosa al giorno d’oggi non affatto scontata).

Amazfit GTS 2 mini presenta anche un microfono, anche se manca l’altoparlante. L’orologio è anche in grado di monitorare il sonno, e di supportare più di 70 modalità sportive. Amazfit GTS 2 mini ha una scocca in lega di alluminio ed un cinturino da 20 mm in silicone. Le dimensioni sono pari a 40,5×35,8×8,95mm (peso di 19,5 gr. senza cinturino), ed è disponibile nelle colorazioni Flamingo Pink, Sage Green e Midnight Black.

L’indossabile non è solo completo dal punto di vista tecnico: ad ingolosire è soprattutto il prezzo di vendita, sceso a 89,90 euro rispetto ai 179 euro del fratello maggiore. Amazfit GTS 2 mini arriverà in Italia entro fine dicembre, con possibilità di acquisto diretto sullo store online di Amazfit, e presso alcuni altri rivenditori selezionati. Pur impegnandoci seriamente, non riusciamo proprio a trovare un solo difetto a questo orologio intelligente, naturalmente aspettando di poterlo provare in prima persona per emettere un giudizio definitivo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.