Da oggi è disponibile il brano Guccy Bag di Sangiovanni, concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. La canzone è tra le prime due rilasciate ufficialmente nella nuova edizione di Amici, da oggi sia in radio che in digital download.

Oltre a Guccy Bag di Sangiovanni, prodotto da Bias, l’altro singolo disponibile da oggi è Via Padova di Leonardo Lamacchia, prodotto da Michele Canova.

La pubblicazione di Guccy Bag arriva qualche settimana dopo i primi ascolti da parte di Massimiliano Montefusco di RDS e Daniela Cappelletti di Radio Italia che ad Amici hanno avuto la possibilità di ascoltare alcuni dei brani inediti dei ragazzi per esprimersi a favore o contro l’eventuale trasmissione in radio.

Il testo di Guccy Bag di Sangiovanni contiene dei passaggi che sono stati fraintesi da Montefusco. Si tratta dei versi che parlano di “cucire i buchi”. Il giovane cantante intendeva semplicemente esprimere l’importanza di avere accanto a sé qualcuno che ci aiuti a curare le nostre ferite, ma l’immagine è stata reputata eccessivamente cruda e cruenta.

Il percorso di Guccy Bag ha portato Sangiovanni a raggiunge l’orecchio del produttore Bias che ha deciso di investire su di lui producendo il pezzo da oggi disponibile in radio e in tutti gli store digitali.

Sangiovanni racconta Guccy Bag:

“Guccy Bag è un pezzo felice. Esprime appieno ogni lato dell’amore ai primi albori. Un amore giovane, fresco, ancora non consumato con una voglia matta di crescere. Nel ritornello avviene uno scambio di cure reciproche, il cucire le ferite, la promessa di non mentire in cambio di ricchezza materiale che non è altro che una metafora che rappresenta una forma di love, LA MIA”.

Penso che sei più bella di me penso che il passato faccia male ma ora sono qui per dirti che

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite non amo le luci, non amo le bullshit non mi dire le bugie sono più felice una bag di Gucci, non amo le luci, non amo le bullshit non mi dire le bugie se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite sono più felice

Scusa, sono malato ma tanto l’ho fatto è stato caldo come il sole che scalda l’asfalto ho avuto tanto di scatto, sentivo bagnato dopo solo un bacio senza averti toccato ti sei aggrappata al mio maglione come al cornicione di quel palazzo scuro dove facevi le prove

Penso che sei più bella di me penso che il passato faccia male ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

non amo le luci, non amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci, non amo le luci, non amo le bullshit

non mi dire le bugie se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite sono più felice

Devo preservarmi per salvarmi da diversi drammi

devo stare attento pure agli altri

non voglio giocare un’altra volta a scacchi se no poi ne usciamo matti

voglio diffidare causa al mio passato che non è passato dopo anni

non voglio arrivare a fare un’altra guerra quindi depongo le armi

Penso che sei più bella di me

penso che il passato faccia male

ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

non amo le luci, non amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci, non amo le luci, non amo le bullshit

non mi dire le bugie se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi

se mi chiudi le ferite sono più felice