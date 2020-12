Dopo la conclusione da ascolti record della seconda parte di Doc- Nelle Tue Mani, con un finale da 8 milioni di telespettatori trasmesso lo scorso giovedì 19 novembre, la serie con Luca Argentero e Matilde Gioli arriva in home video da gennaio grazie a Eagle Pictures, che la distribuirà in formato DVD.

Il cofanetto con 4 dischi sarà ricco di contenuti extra che riveleranno immagini inedite per il pubblico della serie di Rai1, con scene dal backstage ed altre curiosità su Doc – Nelle Tue Mani.

Nei 950 minuti di contenuti raccolti dal cofanetto tra cui 4 gallerie fotografiche, 3 clip video dal set di Doc – Nelle Tue Mani e 5 interviste esclusive al dottor Pier Dante Piccioni, il vero medico di Lodi e consulente per la sceneggiatura della fiction le cui vicende personali hanno ispirato la trama.

Ecco il packaging del cofanetto di Doc – Nelle Tue Mani, in vendita dal prossimo 20 gennaio.

Il medical drama italiano diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, approdato anche in Spagna e Portogallo e prossimamente negli Stati Uniti, è già stato rinnovato per una seconda stagione: Doc – Nelle Tue Mani 2 è già in fase di scrittura e vedrà ancora protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero) alle prese coi tentativi di recuperare i suoi ultimi dodici anni di vita cancellati dalla memoria a causa di un trauma cerebrale, oltre a ritrovare la sua autorevolezza di chirurgo rispettato e temuto dai colleghi.

In attesa dei nuovi episodi che non arriveranno prima della prossima stagione televisiva, la prima parte di Doc Nelle Tue Mani resta comunque disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita del servizio pubblico che mette a disposizione di tutti gli utenti, con una semplice registrazione per l’accesso, tutti i contenuti della Rai.