Gli appassionati di sparatutto in prima persona lo sanno bene, la celebre saga di Call of Duty è recentemente tornata a sparare con CoD Black Ops Cold War, sua ultima incarnazione disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e sulle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft – dunque le desideratissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Il titolo sparacchino, edito da Activision, è stato realizzato dai ragazzi di Treyarch, e ci porta nello scenario della Guerra Fredda a seguire una narrazione ricchissima di colpi di scena. Senza dimenticare il suo ormai iconico multiplayer, in cui ha di nuovo fatto capolino l’apprezzata Modalità Zombie.

Come accaduto con il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare dello scorso anno – e come continua a capitare con la Battaglia Reale gratuita Call of Duty Warzone -, anche CoD Black Ops Cold War andrà ad accogliere diverse iniezioni di contenuti gratis con il proseguire delle stagioni. Allo stato attuale, i fan che ne popolano i server su tutte le piattaforme sono in attesa della Stagione 1, praticamente sui banchi di partenza. Sì perché, come alcuni di voi già sapranno, la Season 1 del nuovo Call of Duty prenderà il via tra poco meno di un giorno.

Più nello specifico, come si legge sul profilo Twitter dell’affidabile insider CharlieIntel – trovate il cinguettio poco più in alto in questo stesso articolo – la Stagione 1 di CoD Black Ops Cold War dovrebbe iniziare ufficialmente dalle ore 8:00 italiane di mercoledì 16 dicembre 2020. Tutti i soldati virtuali potranno allora cominciare la propria personalissima scalata del nuovo Pass Battaglia e di tutti i suoi contenuti inediti. Vi ricordiamo inoltre che a scaricare questa patch non saranno solo i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War ma anche quelli del già citato CoD Warzone, dal momento che con il debutto della Stagione 1 i due titoli si fonderanno e le armi dell’ultimo episodio saranno disponibili anche nella Battaglia Reale di Activision.