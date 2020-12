Dovrebbe essere ormai in fase di risoluzione un problema più diffuso di quanto si pensi con l’aggiornamento MIUI 12, almeno stando ad alcune recenti dichiarazioni rilasciate nei forum ufficiali da parte di Xiaomi. Dopo avervi parlato di distribuzione del pacchetto software nei giorni scorsi, infatti, tocca concentrarsi su alcuni bug per nulla isolati. In particolare, mi tocca prendere in esame l’anomalia dei riavvii casuali, riscontrati soprattutto a bordo di dispositivi come Redmi Note 9 Pro (versione globale) e Redmi Note 9S.

Archiviato il problema di MIUI 12 con riavvii casuali: parla Xiaomi

Analizzando in modo dettagliato la situazione, è stato notato anche dallo staff tecnico di Xiaomi che dopo l’installazione del nuovo aggiornamento con MIUI 12, su alcuni dispositivi, sia emerso un problema di compatibilità causato da un SDK di terze parti. In sostanza, questo bug di pura incompatibilità ha causato riavvii indesiderati sugli smartphone degli utenti Xiaomi. In particolare, per chi si ritrova coi due modelli menzionati in precedenza. A partire da oggi, questo malfunzionamento risulta archiviato dal provider SDK.

Allo stesso tempo, non si esclude che alcuni utenti con MIUI 12 si possano riscontrare ancora oggi problemi del genere. Ai clienti Xiaomi che si ritrovano nella condizione di dover fronteggiare tale bug, viene consigliato di riavviare i dispositivi e attendere dai tre ai cinque minuti dopo la connessione a una rete stabile. Così facendo, dovrebbe essere possibile risolvere manualmente il problema di cui si parla tanto da un po’ di tempo a questa parte.

Avete seguito la procedura indicata dallo staff di Xiaomi oggi 15 dicembre? Fateci sapere se, così facendo, il bug dei riavvii improvvisi ed indesiderati venga risolto una volta per tutte, dopo aver installato l’aggiornamento con MIUI 12. Trattandosi di un’anomalia non così isolata, è chiaro che l’argomento interessi tanti utenti in giro per il mondo.