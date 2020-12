Bisogna concentrarsi anche su problemi app PostePay oggi 15 dicembre. Giornata complicata, dunque, per i server di Poste Italiane, dopo le anomalie riscontrate stamane con BancoPosta e alcune precisazioni che abbiamo condiviso con voi alcuni giorni fa a proposito della sua carta prepagata rispetto alla questione CashBack. Va detto che, secondo le informazioni che ho raccolto fino al momento della pubblicazione dell’articolo, quello in corso non dovrebbe essere un vero e proprio down.

Cosa sappiamo sui problemi app PostePay con aggiornamento in corso

Perché ho fatto questa premessa? Stando ad un test che ho effettuato poco fa, al momento dell’apertura dell’applicazione quelli che si palesano davanti ai miei occhi non sono autentici problemi app PostePay, nonostante il fatto che sia oggettivamente impossibile accedere all’applicazione. In particolare, il sistema dice che è in corso un aggiornamento, presumibilmente del sistema. Già, perché all’interno del Play Store o di iTunes non vengono segnalati particolari rilasci in queste ore.

Dunque, una sorta di manutenzione che potrebbe successivamente portarci ad un upgrade dell’applicazione. Tutto questo, per sminuire l’allarme che c’è oggi 15 dicembre tra gli utenti a proposito di presunti problemi app PostePay. Nonostante non possiate inserire le vostre credenziali, infatti, la situazione dovrebbe sbloccarsi nel giro di pochi minuti secondo le informazioni che ho raccolto poco fa. Al momento, comunque, non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dello staff, motivo per il quale la questione ha ancora alcune domande senza risposta per chi non riesce ad utilizzare il servizio.

Vi aggiorneremo appena ci saranno ulteriori informazioni a proposito dei problemi app PostePay che vengono segnalati oggi, al netto delle statistiche che arrivano in tempo reale da un sito come Down Detector. A voi come vanno le cose? Fateci sapere, riportandoci la vostra esperienza nell’area commenti.