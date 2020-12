Mattinata difficile quella del 15 dicembre per problemi app BancoPosta ma anche con il sito delle Poste. Chi ha un conto presso l’istituto e prova ad entrare al proprio profilo, ha serie difficoltà proprio in questi minuti. Scendendo più nel particolare, non funziona la procedura di autenticazione per procedere all’accesso nell’account personale degli utenti.

Il servizio Downdetector, come al solito, mette in evidenza la situazione delle anomalie attuali in questa prima parte di giornata. Ci sono decine e decine di testimonianze, per il momento, di difficoltà registrate da parte degli utenti. In effetti, è stata effettuata anche una prova di redazione per i servizi online delle Poste e questii hanno messo in evidenza proprio i malfunzionamenti in corso, almeno a partire dalle ore 9.

Non ci sono riscontri attuali delle Poste in merito alle anomalie attuali, dunque non è possibile comprendere quale sia la vera natura delle difficoltà. Resta inteso che, come già raccontato, chi prova ad accedere al proprio conto, oppure al dettaglio della propria carta PostePay, non riesce in alcun modo a procedere. I messaggi di errore visualizzati a schermo, su smartphone o computer sono molteplici ma, in ogni caso, non consentono di andare avanti nelle operazioni.

Aggiornamento 9:40 – I problemi app BancoPosta ma anche con il sito Poste si stanno moltiplicando negli ultimi minuti. Sempre il servizio Downdetector segnala una nuova impennata di segnalazioni di malfunzionamenti che ora sono nell’ordine delle centinaia.

Aggiornamento 9:50 – I malfunzionamenti sono sempre più diffusi per tutti gli utenti che usufruiscono dei servizi online delle Poste. Gli strumenti sono tutti raggiungibili inizialmente: tuttavia accade che il momento del login all’interno dei tool e dunque con l’autenticazione del profilo si manifestino gli errori già menzionati. Al momento non ci sono ancora riscontri da parte dell’account Poste in merito alle vere motivazioni delle difficoltà odierne.