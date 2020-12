Quali sono i tempi delle consegne Mediaworld entro Natale? La catena di elettronica (molto diffusa sul territorio nazionale) fino a quando garantirà l’arrivo dei pacchi entro il giorno 24 dicembre, dunque in tempo per metterli sotto l’albero? Le indicazioni del brand sono diverse, sulla base della tipologia di spedizione richiesta e pure del prodotto acquistato. Di seguito tutti i dettagli noti dunque.

Acquisto online e ritiro in negozio

Se i clienti decideranno di acquistare online ma ritirare in negozio, le spedizioni arriveranno entro il 24 dicembre se ordinate entro le ore 13 del 20 dicembre ma solo per le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia, Toscana e Lazio. Per tutte le restanti regioni del nostro paese ci sarà meno tempo per scegliere quanto desiderato e dunque solo fino alle ore 13 del 16 dicembre.

Consegna Mediaworld entro Natale per prodotti leggeri

Chiunque ordinerà uno dei prodotti definiti leggeri (perché poco pesanti) entro le ore 13 del 16 dicembre, lo riceverà entro il prossimo 24 dicembre. Per la specifica modalità di merce, è previsto anche il servizio di consegna su appuntamento entro la vigilia di Natale ma solo in caso di acquisti effettuati entro le ore 13 del 14 dicembre.

Consegne Mediaworld entro Natale per grandi elettrodomestici

Le consegne Mediaworld entro Natale per i cosiddetti prodotti pesanti come gli elettrodomestici, i condizionatori e le TV sopra i 43 pollici seguiranno una specifica tempistica per le spedizioni a domicilio. Per i residenti al centro e nord Italia (dunque per gli abitanti di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) non si potrà andare oltre al 15 dicembre con gli ordini, entro le ore 13. Per quanto riguarda il sud e le isole (dunque le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) i tempi di richiesta sono purtroppo già scaduti al momento di questa pubblicazione, il giorno 11 dicembre scorso.