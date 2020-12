Dopo l’accordo pluriennale con Netflix, arriva quello su Spotify a sancire l’ascesa nel mondo dell’intrattenimento e dei contenuti audiovisivi dell’ex coppia reale Harry e Meghan: in seguito all’addio ai ruoli di membri di primo piano della famiglia Reale inglese, i genitori di Archie hanno reso perfettamente chiaro il loro intento di lavorare – insieme – nel mondo dei contenuti originali digitali.

Mentre si vocifera di malumori del Principe per l’immagine che dei suoi genitori è stata data da Netflix con The Crown 4, Harry e Meghan hanno deciso di diversificare i loro progetti annunciando una “partnership pluriennale” tra Spotify e la loro società di produzione appena nata, la Archewell Audio.

La nuova avventura di coppia – che ricorda quella degli Obama – è stata presentata con una clip audio di due minuti in cui Harry e Meghan hanno lanciato il loro format, testando le loro abilità di raccontarsi e raccontare storie col solo ausilio delle loro voci. Tra ironia e romanticismo, la coppia ha invitato gli ascoltatori a sintetizzarsi sui loro podcast originali che avranno “l’obiettivo di costruire una comunità attraverso esperienze, narrazioni e valori condivisi“.

“Ha una voce da podcast!” ha detto Meghan di Harry, dopo la sua introduzione al messaggio: l’ex attrice di Suits e il secondogenito di Carlo e Diana si sono presentati semplicemente come Harry e Meghan, sottolineando ancora una volta la loro distanza dal titolo nobiliare di Duchi di Sussex.

I due condurranno e produrranno podcast originali per Spotify, che annuncia la partnership blasonata con Harry e Meghan con una dichiarazione congiunta della coppia.

Quello che amiamo del podcasting è che ricorda a tutti noi di prenderci un momento e di ascoltare veramente, di connetterci l’un l’altro senza distrazioni. Con le sfide del 2020, non c’è un momento più importante per farlo, perché quando ci ascoltiamo e ascoltiamo le storie degli altri, ci viene ricordato quanto siamo tutti interconnessi.

Il primo podcast sarà uno speciale per le vacanze in uscita alla fine di dicembre, condotto da Harry e Meghan con alcuni ospiti. Lo scopo è affrontare argomenti che possano essere d’aiuto al pubblico in un momento storico così delicato, ha sottolineato Harry.

Così tante persone hanno attraversato così tanto dolore quest’anno, subendo perdite, un’enorme quantità di incertezza, ma vale la pena riconoscere che il 2020 ci ha collegati in modi che non avremmo mai immaginato attraverso infiniti atti di compassione e gentilezza.

Un anno difficile anche per Harry e Meghan, che hanno perso il loro secondogenito con un aborto spontaneo, come raccontato solo di recente dall’ex attrice.

Ma per la coppia non è un debutto assoluto nel mondo dei podcast: all’inizio di quest’anno Harry e Meghan sono stati ospiti di Teenager Therapy, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, tema su cui sono molto impegnati pubblicamente. Stavolta però saranno loro a condurre e ad imprimere il ritmo della conversazione al format.

Da quando si sono trasferiti a Los Angeles con il figlio Archie di 1 anno, a marzo scorso, Harry e Meghan hanno preso parte a numerose iniziative di beneficenza durante la pandemia. E parallelamente hanno portato avanti il loro proposito di essere finanziariamente indipendenti dalla monarchia inglese lavorando in modo autonomo. In questa ottica si è inserito l’accordo pluriennale con Netflix che li porterà a realizzare con la loro società di produzione documentari, serie, film, spettacoli e programmi per bambini in esclusiva per la piattaforma.