Non funziona l’app mobile banking Unicredit nella giornata di oggi 15 dicembre: purtroppo sono numerosi gli utenti a segnalare il mancato funzionamento dell’applicazione del noto istituto bancario. Non c’è verso di finalizzare un qualsiasi pagamento, a meno che non si decida di accedere dal sito, che pure presenta delle defezioni. Facendo un breve riepilogo di quanto sta succedendo in questi minuti di oggi 15 dicembre, l’app mobile banking Unicredit non funziona, ed alcune delle sezioni stentano persino ad essere caricate e quindi correttamente visualizzate. Per quanto riguarda il sito desktop, e quindi l’accesso all’Home Banking, la situazione è leggermente migliore, anche se sicuramente perfettibile.

In base alla nostra esperienza diretta, le operazioni di pagamento possono essere finalizzate, seppur con una buona dose di pazienza ed aspettando qualche secondo in più. La lentezza regna sovrana nella giornata di oggi 15 dicembre sul sito Unicredit dedicato ai servizi di Home Banking (bonifici, F24, utenze, bollettini, MAV, RAV, ricariche telefoniche, etc.). Vi consigliamo, in caso di pagamenti a brevissima scadenza, di continuare a provare: nonostante l’estrema lentezza, siamo riusciti a pagare degli F24, magari potreste anche voi altrettanto. Alcuni altri utenti, al contrario, hanno addirittura manifestato l’impossibilità di effettuare il primo accesso: pur essendo tutti i dati corretti, il sistema non consente l’autenticazione, potendo arrivare perfino a bloccare il conto superando il numero massimo di tentativi previsti (state molto attenti a non andare oltre con i tentativi).

In ogni caso, sembra essere l’app mobile banking Unicredit a dare la maggior parte dei problemi oggi 15 dicembre, quindi evitate di utilizzarla fino al nuovo ordine. Vi terremo aggiornati sul ripristino delle funzionalità non appena i disservizi rientreranno. Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.