Michele Bravi annuncia la data d’uscita del nuovo album. Dopo vari rinvii e peripezie, La Geografia Del Buio esce il 29 gennaio 2021 dopo La Vita Breve Dei Coriandoli, che aveva presentato nel corso della passata edizione di Amici Speciali.

Del nuovo album, racconta:

“La Geografia Del Buio sarà disponibile ovunque a partire dal 29 gennaio 2021. Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza. Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante. Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo”.

L’artista di Città di Castello ha anche colto l’occasione per ribadire di non essere nella rosa dei Campioni che partecipazione al Festival di Sanremo, dal quale manca dal 2017. In quell’edizione, gareggiò con Il Diario Degli Errori, arrivata poi al 4° posto.



Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no.

Michele Bravi è fermo all’ultimo album, Anime Di Carta, nel quale era incluso anche il brano di Sanremo. L’artista aveva scelto di fermarsi per darsi una lunga pausa dopo l’incidente che aveva causato la morte di una donna di 57 anni. Il ritorno alla musica sta avvenendo a piccoli passi ed è transitato anche per il palco di Amici Di Maria De Filippi, per Amici Speciali. Lo spin-off del talent di Canale5 è andato in onda per sostenere la Protezione Civile, in lotta contro il Coronavirus.