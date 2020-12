Con un po’ di ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia, sono ora noti i dettagli dell’aggiornamento di dicembre per smartphone Huawei. La distribuzione dell’update del corrente mese, in realtà, deve ancora cominciare sui dispositivi ma probabilmente non mancherà molto neanche per questo passaggio.

Come al solito, gli sviluppatori si sono messi al lavoro per integrare all’interno del pacchetto software le vulnerabilità già scovate dagli esperti Google per renderle disponibili anche sugli smartphone a marchio Huawei. Contemporaneamente poi, hanno esaminato l’interfaccia proprietaria EMUI per scovare, anche nella specifica soluzione qualche errore o bug di troppo che avrebbe potuto minare la sicurezza dei device.

Scendendo nel dettaglio dell’aggiornamento di dicembre per smartphone Huawei, questo ha risolto una sola vulnerabilità di tipo critico e 11 di tipo elevato. Nello stesso tempo tuttavia, non è stata individuata alcuna criticità né di tipo medio, né basso. Il bollettino mensile potrebbe sembrare un po’ scarno nell’ultimo mese di quest’anno ma sarà sempre fondamentale provvedere all’update non appena disponibile.

Come al solito, la distribuzione dell’aggiornamento di dicembre partirà per primo su smartphone Huawei più recenti. Abbastanza plausibile è che si parta con il rilascio del pacchetto software ad esempio sui Huawei P40, Mate 40 ma ancora sui meno recenti Huawei P30 e Mate 30. Successivamente il rilascio dovrebbe riguardare altri dispositivi meno nuovi e pure meno blasonati.

Impossibile non fornire un giudizio positivo sul supporto software degli smartphone Huawei durante tutto il 2020. Gli aggiornamenti mensili con le patch di sicurezza sono stati a dir poco repentini da gennaio scorso. Ancora, per quanto riguarda l’interfaccia proprietaria EMUI 11 lanciata nel mese di settembre, stiamo assistendo ad un primo roll-out del pacchetto per i device più recenti e ad una fase beta molto avanzata pure per un numero importante di modelli. Il 2021 dunque potrebbe continuare nella stessa direzione con il massimo supporto post-vendita.