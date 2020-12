La prossima edizione di Amici su Amazon Prime? Le novità arriva direttamente da Maria De Filippi, che non ha escluso la possibilità di poter trasferire il programma sulla piattaforma di streaming del colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos.

Com’è noto, Maria De Filippi non è solita parlare troppo e a sproposito, per cui le sue dichiarazioni hanno già iniziato a fare scalpore. Ecco cos’ha dichiarato la conduttrice a Corriere Della Sera:

“Non vedo perché no. Al momento non c’è nulla, ma penso che sarebbe un bene per me, per Amici, per Mediaset. La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà perché si rivolgono a un pubblico diverso. Io mi stupisco che i ragazzi guardino i miei programmi perché ormai hanno un modo diverso di fruire la tv”

Il programma rimarrà una delle produzioni di punta di Fascino per Mediaset, ma già negli anni scorsi lo show aveva aperto le proprie possibilità ad altri scenari. La collaborazione con Discovery è stata infatti proficua per anni, diversi, nei quali è stata trasmessa la fascia quotidiana.

Il 2020 è stato l’anno dei ritorno a casa anche per il day time, che è garantito in due fasce da Italia1 e Canale5, con l’aggiunta delle pillole delle 16,10 tradizionalmente destinate ai mesi del serale.

La classe si è formata a metà novembre ma sono già sorti i primi problemi con i professori. Ancora in bilico la situazione di Arianna, alla quale Rudy Zerbi chiede uno sforzo ulteriore per provargli di meritare un posto all’interno della scuola. Le esibizioni per la conferma della maglia continuano ogni sabato alle 14,10.

Parzialmente rinnovata la commissione, con la conferma di Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la danza e di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto. Ai veterani, si sono aggiunti Lorella Cuccarini per il ballo e Arisa per il canto.