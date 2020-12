Si parla tanto di Italia zona rossa dal 19 dicembre per l’adozione di misure più rigide per contenere l’eventuale aumento di contagi a gennaio. Come riportato da ‘fanpage.it‘, ci sono diverse ipotesi al vaglio: lo scopo è quello di evitare il lockdown generalizzato, cosa che il Governo ha cercato di fare dal primo momento inventandosi la suddivisione delle Regioni in tre fasce di colore, in base al livello di rischio. Al di là della possibilità dell’Italia zona rossa dal 19 dicembre, il Paese potrebbe colorarsi tutto di arancione, con bar e ristoranti chiusi (potranno solo fare consegne a domicilio fino alle 22, o l’asporto), ed i negozi aperti (niente da fare per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi). In aggiunta, non si potrebbe uscire dal proprio comune di residenza e/o domicilio.

Gli spostamenti sarebbero permessi dalle 5 alle 22, senza doversi munire di autocertificazione nel caso in cui si circoli nel proprio comune (sono consentite eccezioni legate a motivi di salute, di lavoro, oltre alle classiche emergenze di cui ormai dovrebbero essere tutti a conoscenza, o per usufruire di attività non disponibili nel proprio territorio, o comunque per risparmiare). Resta consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, come pure la possibilità di recarsi da amici e parenti in caso di necessità, così da assisterli.

Per quanto riguarda il coprifuoco, si parla della possibilità di anticiparlo alle 18 o alle 20, per evitare cenoni ed assembramenti. Gli spostamenti saranno permessi anche per raggiungere figli minorenni che vivono in comuni diversi dal proprio. Se l’Italia zona rossa dal 19 dicembre non dovesse verificarsi e si protendesse per la fascia arancione, sarà consentito prendere parte alle Messe, mentre resterebbero chiusi i musei, le palestre, le piscine, i centri termali e di benessere. Possibile che il cambiamento di colore collettivo valga dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e dal 5 al 6 gennaio.