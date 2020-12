Una voce di notte è il titolo della replica de Il Commissario Montalbano, in onda stasera, martedì 15 dicembre in prima serata su Rai1. La puntata, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ha debuttato il 29 aprile 2013, raccogliendo davanti allo schermo 10.223.000 spettatori con uno share del 36.43%.

Montalbano è ormai da anni sinonimo di qualità per l’azienda di Viale Mazzini, che spesso sfrutta il suo cavallo di battaglia per vincere la guerra degli ascolti in prime time. Ecco la trama della puntata di stasera.

Una voce di notte celebra il compleanno di Salvo Montalbano. Il pre pensionamento è vicino, come afferma a Mimì, ma nonostante l’età che avanza, il commissario non ha intenzione di farsi da parte, né sente le pressioni delle forze politiche. Ben presto si trova a indagare sulla morte di Mariangela Carlesimo, fidanzata di Giovanni Strangio, figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele. Nello stesso momento, qualcuno denuncia un furto in uno dei più grandi supermercati di Vigata. Montalbano sottovaluta il caso e lo affida al suo vice, Augello. In apparenza il caso sembra mostrare incongruenze con la morte di Mariangela, ma questo magazzino è, come noto a tutti gli abitanti, riconducibile alla famiglia Cuffaro. Inoltre, nel consiglio di Amministrazione dello stesso, oltre svariate figure di comodo, svetta l’onorevole Mongibello. L’indomani della denuncia, il dirigente del supermercato, un certo Guido Nicotra, viene trovato impiccato.

Tutta la situazione sembra studiata ad arte per mettere il Commissario in seria difficoltà con la politica, così da toglierlo di mezzo. Gli esponenti delle fazioni, coinvolte in entrambi i casi, cominciano ad essere infastiditi dai suoi atteggiamenti e dalle sue indagini, mentre Montalbano iniziare a subire pressioni dall’alto. Come sempre, Salvo si rivelerà più scaltro di chi vuole incastrarlo, ma dovrà forzare un po’ la mano per risolvere in modo insolito questi due casi. Le indagini porteranno a galla una squallida verità che svela quanto la giovane donna sia stata due volte vittima.

Nel cast della puntata, Luca Zingaretti (il commissario Montalbano), Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio) e Angelo Russo (Agatino Catarella). Tra gli altri interpreti troviamo anche Antonio Milo nel ruolo di Luciano Sponses; Saverio Marconi interpreta Michele Strangio; e Giovanni Visentin nei panni del Giudice Tommaseo.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano e Una voce di notte è per stasera alle 21:25.