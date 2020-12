Il promo di Che Dio ci Aiuti 6 annuncia “tante sorprese” in arrivo. La sesta stagione, prossima al debutto, ha avuto una gestazione complicata fin dall’inizio.

Le riprese dovevano inizialmente cominciare a marzo di quest’anno ma, complice la pandemia di Covid-19, sono state rimandate in estate. La prima novità viene direttamente dal set; la location si sposta da Fabriano ad Assisi, e il cast accoglie nuovi – ma anche vecchi – personaggi.

Tra loro, il ritorno atteso di Diana Del Bufalo nei panni di Monica, la quale potrebbe turbare Nico, proprio ora che l’avvocato sembrava aver dimenticato il suo amore passato per iniziare una vita insieme a Ginevra. Attesa new entry, Pierpaolo Spollon, attore attivo sul piccolo schermo che negli ultimi mesi abbiamo visto su Rai1 ne L’Allieva 3 e Doc – Nelle Tue Mani.

La data di messa in onda è confermata al 7 gennaio 2021, come vi avevamo annunciato qualche mese fa.

Nel primo promo di Che Dio ci Aiuti 6, mostrato sulle reti Rai, ritroviamo i protagonisti in veste natalizia, uno stile utilizzato anche per lanciare la scorsa stagione. Tra i regali sotto l’albero di Suor Angela – interpretata da Elena Sofia Ricci – ci sono sorprese per Nico – diventato papà e presto marito di Ginevra? – Suor Costanza si lamenta delle sue scarpe “da vecchia”; e poi c’è Azzurra, che in questa nuova stagione vaglierà la decisione di prendere i voti, che riceve da Suor Angela le sue scarpe da novizia. Per i fan sarà certamente una bella sorpresa ritrovare Monica sotto l’albero.

Ecco il promo con alcuni dei protagonisti della nuova stagione:

Nel cast di Che Dio ci Aiuti 6 ritroviamo: Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela; Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi; Valeria Fabrizi è suor Costanza;

Diana Del Bufalo interpreta Monica Giulietti; Gianmarco Saurino è Nico Santopaolo; e Simonetta Columbu nella parte di Ginevra Alberti.

Salvo imprevisti, il debutto della sesta stagione è fissato per il 7 gennaio per dieci serate consecutive e un totale di 20 episodi, raccolte in 10 puntate.