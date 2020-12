Il Grande Fratello Vip 2020 è andato in scena ieri sera con le solite discussioni e i soliti problemi e se Pierpaolo Pretelli ha dovuto affrontare di nuovo Elisabetta Gregoraci (per l’ultima volta promette lei) al fianco di Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi ha avuto modo di ottenere le scuse da parte del suo papà in diretta tv. I due giovani sono molto vicini tant’è che nei giorni scorsi la bella influencer si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni che hanno un po’ tirato dentro anche il suo ex illustre, Francesco Monte, un amore che l’ha molto fatta soffrire ma che, a suo dire, non l’avrebbe soddisfatta abbastanza.

In particolare, Giulia Salemi ha rivelato alcune cose sul suo rapporto con l’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip 2020 spiegando: “Diciamo che ci baciavamo, abbiamo anche dormito spesso insieme. Lui stava con Cecilia fino ad un anno prima. La Rodriguez l’aveva lasciato sempre al GF, si era messa con Ignazio Moser. Vi posso dire che non me la sono goduta molto, né dentro al gioco e nemmeno fuori. Amare è fantastico, però si può soffrire anche tanto”.

Come se questa confidenza non bastasse, l’influencer ha poi svelato, senza fare il nome di Francesco Monte, di avere dei problemi a letto e di non essere mai “soddisfatta” dal proprio partner: “Con i miei ex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro… Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”.

Ospite nella trasmissione radiofonica Non Succedera Più, queste cose sono state fatte notare all’ex tronista di Uomini e Donne che ha risposto sottolineando di non avere tempo per vedere il Grande Fratello Vip 2020 ma che sa bene chi c’è all’interno e poi rilancia: “C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”. Sicuramente non ci sarà mai modo di vedere i due confrontarsi in diretta tv perché chi conosce Francesco Monte sa bene quanto sia restio a fare queste cose ma dopo le sue affermazioni è lecito pensarlo.

Intanto, nella serata di ieri del Grande Fratello Vip 2020 nessuno è stato eliminato ma in nomination sono finiti Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Chi uscirà?