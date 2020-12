Il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano torna a settembre 2021: è ufficiale. Radio Italia Live – Il Concerto ha già saltato l’edizione del 2020, impossibilitata a tenersi in estate a causa delle normative anti contagio da Covid-19. La notizia di oggi è che non si terrà neanche la prossima estate, ma in autunno.

In previsione del grande bagno di folla, il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano slitta al mese di settembre 2021. Prematuro parlare dei cantanti sul palco, così come della data precisa dello spettacolo, che al momento non è nota.

L’emittente radiofonica dedicata alla musica italiana sta già lavorando all’edizione 2021 del concerto che, come tradizione vuole, accoglierà sul palco i migliori artisti della musica italiana e qualche super ospite internazionale.

In attesa di riabbracciarsi dal vivo in Piazza Duomo a Milano, i concerti di Radio Italia Live continuano: sono in onda ogni venerdì alle 21.00 sui canali Radio Italia tv, Radio Italia e in streaming sul sito di Radio Italia. Tra i prossimi ospiti sul palco, i Negramaro, gli ultimi del 2020. Si esibiranno venerdì 18 dicembre.

Il format continuerà poi nel 2021 e sono già noti gli appuntamenti musicali di gennaio. Saranno Edoardo Bennato, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini e Fabrizio Moro ad esibirsi per Radio Italia a cadenza settimanale a partire dal giorno 8.

Ecco il calendario dei live:

18 DICEMBRE – Negramaro

8 GENNAIO – Edoardo Bennato

15 GENNAIO – Pinguini Tattici Nucleari

22 GENNAIO – Marco Masini

29 GENNAIO – Fabrizio Moro

Dopo l’interruzione degli spettacoli dal vivo, il 2021 ormai alle porte segna anche l’atteso ritorno della musica live. Per gli artisti simboleggia il ritorno sul palco, per i fan la possibilità di divertirsi nuovamente ai concerti dei propri artisti preferiti.

Per la data della prossima edizione di Radio Italia Live – Il Concerto bisognerà attendere ancora. Intanto è certo che si terrà a settembre 2021.