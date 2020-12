Martedì 15 dicembre va in onda in prima serata il 4° episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox, in prima visione assoluta per l’Italia a poche settimane dal debutto su ABC. La programmazione italiana riprende dopo una settimana di pausa, giustificata dal fatto che negli Stati Uniti la serie si era fermata per le celebrazioni della Festa del Ringraziamento.

Nel 4° episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox il 15 dicembre, in onda a partire dalle 21.05, Meredith combatte ancora contro l’infezione da Covid-19, peggiorando notevolmente: i suoi parametri vitali sono tali da tentare il tutto per tutto, con i suoi colleghi costretti a decidere se provare ad inserirla in una sperimentazione clinica.

Proprio nel suo stato semi-comatoso, la protagonista vive sogni profondi, ambientati su una spiaggia in riva all’Oceano, in cui rivede persone care che sono venute a mancare (ma non solo loro): dopo l’apparizione a sorpresa di Derek Sheperd, il 4° episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox vede il ritorno di un altro volto storico della serie che torna nei panni del personaggio abbandonato anni fa apparendo come una sorta di angelo custode della Grey. Un episodio che, per i suoi contenuti, è risultato forse perfino più emozionante di quelli che hanno visto come guest star Patrick Dempsey, come evidenziato nella nostra recensione.

Ecco la trama e il promo del 4° episodio di Grey’s Anatomy 17 su Fox il 15 dicembre, dal titolo Non Camminerai Mai in Solitudine.

Owen affronta una diagnosi medica più sfidante più di quanto immaginasse. Nel frattempo, Koracick inizia a dare di matto e Maggie dà un’occhiata nemmeno tanto velata al passato di Winston.

Negli USA la prima parte di stagione si interromperà con il 6° episodio in onda su ABC il 17 dicembre, ma in Italia la serie potrebbe andare in pausa prima a causa delle festività natalizie.