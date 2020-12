Nel bel mezzo dello tsunami emotivo e giornalistico piovuto sul rapper e imprenditore milanese, Fedez risponde a Fabio Volo. Federico Lucia, infatti, si è ritrovato al centro di una polemica dopo aver promosso sui social il gesto caritatevole della donazione di 1000 euro per 5 lavoratori. A far indignare molti utenti e molti personaggi dello spettacolo non è stato il suo gesto quanto la scelta di improvvisarsi Babbo Natale a bordo della sua Lamborghini anziché della sua slitta trainata da renne.

Tra i personaggi che lo hanno criticato c’è anche lo scrittore Fabio Volo, che ha attaccato il rapper durante una puntata del suo show radiofonico Il Volo Del Mattino con la frase: “La beneficenza si fa in silenzio“, raccontando che ogni giorno lascia una piccola offerta a un ragazzo che incontra all’ingresso del supermercato che è solito frequentare.

A questo punto lo scrittore ricorda che non ha mai raccontato i suoi gesti caritatevoli nelle stories su Instagram e per questo conclude: “Io con queste cose vado fuori di testa”. Raggiunto dalle polemiche, Fedez risponde a Fabio Volo nelle stories su Instagram ma senza nervosismi: al contrario, Federico Lucia invita lo scrittore ad aderire all’iniziativa Scena Unita messa in piedi per aiutare il mondo dei lavoratori dello spettacolo messi in ginocchio dall’emergenza pandemica del Covid-19.

“Forse non ti è arrivata all’orecchio“, lo stuzzica il rapper e con questa argomentazione gli ricorda che tanti suoi colleghi hanno aderito all’iniziativa. Per il momento lo scrittore non ha replicato e non è dato sapere se Volo entrerà a far parte dei firmatari di Scena Unita.

Ancora, Fedez risponde a Fabio Volo e gli comunica che per Scena Unita ha versato 100mila euro, scusandosi per aver sbandierato la cifra ma ricordandogli che in certe situazioni è più saggio partecipare e impiegare meglio il tempo anziché perdersi in “polemiche del ca**o“, testualmente.