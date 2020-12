Fedez criticato per la distribuzione del ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch. Il rapper di Rozzano ha fatto un giro per Milano con la sua Lamborghini insieme all’amico Panetty, ma la scelta di utilizzare la sua auto di lusso non è stata accolta nel migliore dei modi.

La risposta non si è lasciata attendere, con Fedez che ha specificato di aver utilizzato la sua macchina personale e di non vergognarsi di possedere una Lamborghini:

“In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare. La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato”.

Non è la prima volta che i Ferragnez ricevono una serie di critiche per le loro iniziative di beneficienza, soprattutto per quella che ha coinvolto il San Raffaele di Milano. In quell’occasione, ci fu anche l’intervento del Codacons che però ha avuto la peggio contro Fedez.

In queste ore, si è anche aperto il bando per l’assegnazione dei fondi di Scena Unita, che Fedez ha realizzato con gli altri artisti e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Il rapper di Rozzano si era mosso per dare un aiuto concreto a tutti coloro che sono rimasti fermi a causa della pandemia. Gli operatori dello spettacolo si erano fatti sentire anche con una manifestazione silenziosa in Piazza Duomo – Bauli in Piazza – con la quale avevano fatto sentire la loro protesta.