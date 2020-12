Una reunion de I Soprano è in arrivo. Il cast e i creatori della serie originale HBO si riuniranno per una buona causa, a più di vent’anni dal debutto. Incentrato su una famiglia mafiosa italo-americana, lo show è stato un successo di pubblico e critica, vincendo 21 Emmy, di cui due per la migliore serie drammatica.

Andato in onda per sei stagioni dal 1999 al 2007, la storia segue le vicende del capofamiglia, Tony Soprano, potente boss criminale soggetto, però, ad attacchi di panico che lo portano a frequentare lo studio di una psicoanalista. Insieme ai problemi personali – il complesso legale con la madre Livia e con la moglie Carmela, i figli adolescenti, lo zio che lo contrasta in ogni modo – si intrecciano quelli lavorativi – FBI, boss in ascesa e contrasti nella famiglia stessa.

La reunion de I Soprano avverrà in occasione di un evento benefico volto a sostenere e raccogliere fondi in favore di Friends of Firefighters, un’organizzazione no profit fondata dopo l’11 settembre che fornisce consulenza sulla salute mentale, supporto tra pari e servizi di benessere ai vigili del fuoco di New York, attivi e in pensione, e alle loro famiglie.

L’evento di due ore sarà visibile online e in streaming sulla pagina Twitch di Tiltify (che si occupa di raccogliere i fondi), venerdì 18 dicembre. I membri del cast presenti saranno: Steve Buscemi, Lorraine Bracco, il creatore David Chase , Edie Falco, Michael Imperioli, Robert Iler, Drea de Matteo, Tim Van Patten , Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Maureen Van Zandt, Steven Van Zandt e lo scrittore Terence Winter. L’evento includerà anche una lettura dal vivo di un nuovo sketch scritto appositamente per la raccolta fondi da Winter e Chase.

Lo stesso creatore sta lavorando a un film prequel della serie tv che ci riporterà nel mondo dei Soprano. Intitolato The Many Saints of Newark, segue la storia di un giovane Tony (interpretato dal figlio del compianto James Gandolfini, Michael Gandolfini) durante gli anni ’60 nel New Jersey, e della sua iniziazione nella criminalità organizzata. Alessandro Nivola veste i panni di Dickie Moltisanti, suo mentore. Il film doveva essere inizialmente rilasciato il 25 settembre 2020 dalla Warner Bros.; tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, l’uscita è slittata al 12 marzo 2021 nelle sale cinematografiche e in contemporanea sulla piattaforma di streaming HBO Max.

Al termine della reunion verrà rilasciato il trailer del prequel?