Niente da fare per tutti coloro che speravano di veder risolti in pochi giorni il problema che, attualmente, non consente di visualizzare l’anteprima YouTube su WhatsApp. Per chi non lo sapesse, come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, da un po’ di tempo a questa parte se incollate un link YouTube all’interno della chat, non vedrete la sua immagine iniziale. Discorso che vale sia per il mittente, sia per il ricevente nel caso in cui mandiate effettivamente un messaggio di questo tipo.

Manca l’anteprima YouTube su WhatsApp: le ultime dopo un recente aggiornamento

Facile capire di chi sia la responsabilità del problema, nel senso che incollando l’URL in altri ambienti, l’anteprima YouTube compare regolarmente. Questo vuol dire che il bug riguardi solo ed esclusivamente WhatsApp. Un recente aggiornamento assicurato a quest’ultima app aveva creato l’illusione che il problema fosse definitivamente superato, ma a quanto pare le cose non sono andate nel verso giusto. Almeno per quanto riguarda gli utenti che si ritrovano con un dispositivo Android. In attesa di riscontri dal mondo iPhone.

Dunque, pare che l’anomalia relativa all’anteprima YouTube che non si visualizza all’interno di WhatsApp non sia di rapida risoluzione. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni, ma nel frattempo non c’è nulla che possiate fare per mettervi alle spalle questa anomalia. Quantomeno, abbiamo isolato l’origine del bug, in attesa di un ulteriore aggiornamento per l’app di messaggistica.

Anche a voi capita qualcosa del genere? Fateci sapere, auspicando che entro la fine del 2020 arrivi un aggiornamento WhatsApp in grado di farci mettere alle spalle una volta per tutte il problema che non consente la visualizzazione dell’anteprima YouTube oggi 15 dicembre. Anche a voi capita qualcosa del genere? Fateci sapere con un commento a fine articolo per capirci qualcosa di più.