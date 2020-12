Dopo 18 stagioni è ancora NCIS la serie più vista della tv generalista: lo certifica Nielsen, che come ogni anno ha pubblicato le classifiche delle trasmissioni e delle serie televisive più viste sulla televisione lineare statunitense per il 2020, insieme ai programmi che hanno subito il maggior incremento di spettatori.

Ovviamente, come sempre, è il Super Bowl a dominare in numeri assoluti le classifiche d’ascolto, mentre è NCIS la serie più vista della tv. La 54ª edizione della finale del campionato della National Football League domina la top10 degli spettacoli più visti della tv coi 102 milioni di spettatori conquistati dall’edizione 2020, che ha visto il trionfo dei Kansas City Chiefs sui San Francisco 49ers e lo show dell’intervallo affidato per la prima volta a due donne di origini latine, Shakira e Jennifer Lopez.

Per quanto riguarda le serie tv è invece ancora una volta NCIS la serie più vista della tv, la più seguita in diretta con 15 milioni di spettatori sintonizzati in media per ogni episodio. Seguno FBI e Blue Bloods con 12 milioni ciascuno, mentre il franchise di Chicago (Pd, Fire e Med) insieme a This Is Us e Young Sheldon superano tutti quota 11 milioni ciascuno.

Un risultato molto lusinghiero quello che dichiara NCIS la serie più vista della tv dopo 18 stagioni (quest’ultima ha debuttato lo scorso novembre su CBS e arriverà in Italia ad aprile). A partire dal 2020 NCIS si è attestata come è la seconda serie tv sceneggiata e non animata trasmessa in prima serata negli Stati Uniti attualmente in onda, superata solo da Law & Order: Special Victims Unit (che ha debuttato nel1999) ed è la settima fiction più longeva negli USA.

Fonte: Nielsen NNTV Program Report. All Broadcast and Cable

Inoltre NCIS risulta seconda tra le trasmissioni più viste in differita, anticipata solo dal dramma della Fox This Is Us.

Fonte: Nielsen NNTV Program Report. All Broadcast and Cable

In termini di variazione percentuale degli spettatori, dovuta anche alla visione in differita su altre piattaforme non lineari, la serie Yellowstone guidata da Kevin Costner domina la classifica seguita da Emergence, Stumptown, Manifest, The Resident, New Amsterdam, The Walking Dead, Will & Grace, Million Little Things e Good Girls.

Fonte: Nielsen NNTV Program Report. All Broadcast and Cable

Non è un caso che il produttore di NCIS Mark Harmon, protagonista nei panni dell’agente Gibbs, abbia già auspicato il rinnovo per una diciannovesima stagione: finché resta NCIS la serie più vista della tv, non ci sono dubbi che la squadra del Servizio investigativo criminale navale continuerà le sue indagini in tv per molti anni ancora.