Al via i casting de Il Collegio 6, almeno in teoria. Con il finale della quinta edizione del docureality di Rai2, prende di fatto il via il conto alla rovescia in attesa della nuova già annunciata qualche tempo fa. Magnolia e RAI hanno già firmato lo scorso anno un accordo triennale e questo significa che i ragazzi non solo potranno prepararsi ad una sesta edizione ma anche ad una settimana quindi niente paura se non riuscirete ad entrare nella scuola nel 2021, ce ne sarà occasione.

Per partecipare ai casting de Il Collegio 6 bisogna aspettare che si aprano le selezioni e la prima cosa da tenere d’occhio, come sempre, saranno i canali ufficiali, ovvero i profili social del programma e il sito di Magnolia, la sua casa di produzione. Al momento però non si sa molto sul resto ovvero su quello che sarà l’anno di ambientazione della nuova edizione e quali saranno i professori e le materie, vecchie e nuove, da studiare.

High jump 💪🏆 L'ultimo salto in alto si avvicina! 🤩



Domani l'ultima grande corsa de #IlCollegio, ore 21.20 su #Rai2 nell'attesa rivedi i momenti più divertenti su #Raiplay 👉🏻 https://t.co/bTCKV5zMKb pic.twitter.com/yg0AyyXvVD — Rai2 (@RaiDue) December 14, 2020

Ancora una volta la produzione è alla ricerca di candidati che devono avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e mezzo al momento della candidatura che deve arrivare insieme alla richiesta firmata dai genitori. Al programma è possibile iscriversi anche con i propri fratelli o cugini e i casting sono aperti anche a coloro che sono stati scartati in questi anni.

La quinta edizione de Il Collegio che si concluderà questa sera è ambientata nel 1992 e molti si chiedono se anche la sesta sarà collocata nell’arco temporale degli anni ’90 o se si tornerà ai tempi rigidi degli anni ’60, con tutto quello che questo significherà per i ragazzi a spasso nel tempo, o nei mitici anni ’70 ancora tenuti in panchina. Anche per la conferma dei personaggi clou come il preside Paolo Bosisio, il professore Andrea Maggi e la Petolicchio ci sarà da attendere, sperando di rivederli dopo gli esami di questa sera e la festa che chiuderà questa edizione.