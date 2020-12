Saranno 26 i Campioni a Sanremo 2021, 2 in più rispetto allo scorso anno. Di questi, 10 sono donne. Il cast verrà annunciato durante la finalissima di Sanremo Giovani di giovedì 17 dicembre.

La quota giovani è altissima. Nel parlare del cast dei Campioni a Sanremo 2021, Amadeus spiega che ci saranno moltissimi giovani, forse sconosciuti per il grande pubblico ma che hanno già collezionato milioni di views su YouTube.

“La presenza giovane è altissima”, racconta il direttore artistico. “C’è un vivaio di ragazzi e ragazze che sono già big perché hanno milioni di visualizzazioni, magari non conosciuti al grande pubblico“.

Qual è stato, però, il criterio di suddivisione dei giovani tra la categoria Nuove Proposte e Campioni? “I giovani si iscrivono a Sanremo Giovani e li ho ricevuti già in quella categoria; i Big sono stati presentati come Campioni dalle case discografiche oppure li ho invitati io, che siano giovani o meno giovani”, precisa Amadeus.

Ci sarà un palco esterno ed è prevista una grande affluenza a Sanremo, anche in epoca covid. L’intenzione è quella di dare vita ad un Festival della rinascita, con tutte le dovute precauzioni del caso. Non si valutano spostamenti al PalaFiori né altri cambiamenti di location; non si valuta di rinunciare al pubblico al Teatro Ariston e non si valutano limiti all’accesso dei fan in città, seppur con le dovute precauzioni e i controlli del caso.

L’intenzione è quella di rimettere in moto la musica, completamente ferma nel 2020.

Il direttore di Rai1, Coletta, in conferenza stampa, smentisce inoltre categoricamente ogni eventuale slittamento della kermesse e sottolinea: