1993 di Ghali è una carrellata di diapositive che il trapper milanese snocciola per fare il punto della sua carriera. Lo fa, Ghali, per presentare ai suoi fan un riepilogo di ciò che è stato prima di diventare uno degli artisti più influenti del rap italiano. 1993, infatti, è soprattutto l’anno di nascita che il trapper non dimentica proprio per camminare a ritroso per qualche minuto e ricordare le sue origini.

1993 di Ghali arriva dopo Mille Pare (Badtimes) ed è il secondo inedito estratto da DNA Deluxe X, estensione dell’ultimo album in studio dell’artista milanese arricchito da remix e nuovo materiale. Nel video ufficiale del brano il trapper si muove in tante situazioni – una partita a carte, un giro con gli amici, una telefonata, una partita di calcio – e sottolinea i concetti con la sua tipica gestualità.

In 1993 di Ghali possiamo sintetizzare il messaggio nella frase: “Dalla panchina tu non sai quante ne ho viste“, una metafora in cui l’artista emergente è la riserva che attende di entrare in campo per diventare titolare. Il ripasso sulle origini, del resto, è tipico della trap italiana che si configura sullo sfondo dei quartieri di provenienza per ricostruire il percorso fino ai dischi d’oro e i grandi concerti.

Il trapper milanese, inoltre, ribadisce: “Lo faccio per la Fam, non per gli orologi“ quasi per mettere le mani avanti contro quelli che vedono nella trap solamente una macchina per soldi.

Il testo di 1993 di Ghali trova conforto in un beat urban prodotto da Ava, ha un ritornello cantato e un flow continuo e verace per tutta la dura del brano. Il successo di Ghali, inoltre, si sposta anche sul sociale: l’artista non nasconde le sue opinioni, come l’ultima polemica contro Tale e Quale Show e gli sporadici attacchi contro il leader della Lega Matteo Salvini.

1993 di Ghali – Testo