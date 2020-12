Quando le riprese de La Casa di Carta 5 sono ormai in stato avanzato, arriva un grosso spoiler dal set, fatto trapelare per errore da una delle protagoniste.

Il nuovo spoiler da La Casa di Carta 5 arriva attraverso un video in diretta Instagram e si aggiunge alle immagini filtrate dal set a Copenaghen con Pedro Alonso (Berlino) e la new entry Patrick Criado, quelle da Lisbona con Úrsula Coberó (Tokyo) e Miguel Angel Silvestre (presumibilmente il suo defunto fidanzato) e gli scatti in centro a Madrid con Itziar Ituño nei panni di nuova leader del gruppo come Lisbona.

Protagonista dello spoiler involontario su La Casa di Carta 5 è Najwa Nimri, interprete dell’ispettrice Alicia Sierra nella serie, arrivata al confronto vis à vis (per citare il titolo di un’altra delle sue serie di successo) col Professore nel finale della quarta stagione. Tra un ciak e l’altro, l’attrice ha realizzato una diretta Instagram per ingannare le lunghe attese tipiche dei set cinematografici: tra musica ad alto volume e sigarette, la Nimri si è intrattenuta col pubblico, ma ha anche lasciato trapelare un dettaglio sul suo personaggio.

In un frammento del video, infatti, si nota come la Nimri non indossi più il pancione di Alicia: mentre si fa vestire dalle costumiste, l’attrice si alza per ballare ma poi si accorge di essersi mostrata un po’ troppo in video. Qualcuno accanto a lei le fa notare il potenziale spoiler e la Nimri si accuccia davanti allo smartphone per coprire la pancia: “Mi ero dimenticata. Accidenti, non ci avevo pensato”. commenta l’attrice. Il fatto che non indossi più il pancione finto vuol dire che nel corso de La Casa di Carta 5 si vedrà il parto di Alicia Sierra, che metterà al mondo il figlio del suo defunto marito. Dal video si intravedono anche tracce di sangue sui vestiti indossati dalla Nimri, altro dettaglio notato dal pubblico durante la diretta.

Insomma, un’iniziativa non troppo felice quella del live su Instagram, vista la necessità di mantenere il riserbo dovuto durante le riprese. Ecco il momento del video in cui la Nimri si rende conto del suo errore e tenta goffamente di rimediare.