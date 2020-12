A metà tra Black Swan e Pretty Little Liars: è questo che si legge del romanzo di debutto di Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton, ispirazione per il teen drama Tiny Pretty Things, su Netflix dal 14 dicembre con i dieci episodi della prima stagione. La serie, sceneggiata e prodotta da Michael MacLennan, è ambientata in un’esclusiva accademia di danza e segue le altalenanti fortune di un gruppo di ragazzi che, per frequentarla, vivono lontani da casa e affrontano ogni sfida sul cammino verso il successo.

La Archer School of Ballet è infatti l’unica scuola di danza ad alto livello di Chicago, cui la più rinomata compagnia della città, la City Works Ballet, attinge per accaparrarsi i più talentuosi ballerini di domani. Nella sua varietà umana, la Archer School è uno spaccato degli Stati Uniti contemporanei. È frequentata da studenti ricchi e poveri, di diversa provenienza ed estrazione sociale. Quel che conta, e che in fin dei conti li accomuna, è la passione per la danza, il senso di appartenenza a una comunità e il desiderio assoluto di realizzare i loro sogni, al punto di non concepire alcun piano B da mettere in atto in caso di fallimento.

L’evento cruciale per lo snodarsi della narrazione in Tiny Pretty Things su Netflix è la tragedia che scuote la più celebre scuola di danza di Chicago. È proprio a causa di questo evento che gli equilibri saltano, le amicizie più strette rischiano di disfarsi e un mucchio di segreti scottanti minaccia di distruggere la reputazione della tanto acclamata Archer School.

Nelle pagine del romanzo, Tiny Pretty Things osserva in particolare tre giovani studentesse. Gigi è uno spirito libero, una ragazza così appassionata di danza da poterne restare uccisa. Bette, newyorkese privilegiata, dà il peggio di sé nel tentativo di sfuggire all’ombra della sorella, star del balletto. La perfezionista June, invece, è messa alle strette dalla madre, che minaccia di impedirle di seguire il suo sogno nel caso non ottenga un ruolo di prim’ordine alla prima esibizione utile. In questo clima le ragazze sono amiche e nemiche, e ognuna si scopre disposta a sacrificare, manipolare e tradire le altre per proteggere i propri interessi.

Nel cast di Tiny Pretty Things figurano Lauren Holly (Monique Dubois), Kylie Jefferson (Neveah Stroyer), Casimere Jollette (Bette Whitlaw), Daniela Norman (June Park), Brennan Clost (Shane), Michael Hsu Rosen (Nabil), Damon J. Gillespie (Caleb), Bayardo De Murguia (Ramon), Barton Trowbridge (Delia Whitlaw), Jess Salgueiro (Isabel), Anna Maiche (Cassie Shore) ed Emily Skubic (Lindy).

I dieci episodi di Tiny Pretty Things sono disponibili su Netflix dal 14 dicembre. Questo il trailer della serie: