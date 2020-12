In Lotus Flower di Zucchero feat. Hotei c’è tutta l’amicizia che può nascere tra due persone unite dalla stessa passione. Hotei, infatti – nome completo Tomoyasu Hotei – è stato il chitarrista del nostro Sugar e i due si sono spesso incontrati sul palco anche in tempi di pandemia.

Lotus Flower di Zucchero feat. Hotei, infatti, è inclusa all’interno dell’album Soul To Soul del chitarrista giapponese ed è il frutto di una collaborazione a distanza tra l’artista e il bluesman italiano. Il brano è stato registrato tra il Giappone e l’Italia come annunciato dallo stesso Sugar Fornaciari.

Il risultato è una ballata intensa in cui la voce di Zucchero racconta quella voglia di rinascita dopo il dolore. Il cantautore, infatti, usa la metafora del fiore di loto come ritorno alla purezza e riconquista della forza in un testo in cui la parola “rinasceremo” chiude un ciclo di vocaboli che fanno riferimento alla promessa “Ritorneremo”, un continuo ricorso che ricorda anche l’araba fenice che risorge dalle ceneri.

Zucchero è stato ospite di Believe In Christmas di Andrea Bocelli durante il weekend e recentemente ha lanciato il singolo September realizzato in collaborazione con Sting. L’11 dicembre il bluesman di Diamante ha lanciato DOC Deluxe, la versione estesa del disco di inediti uscito nel 2019 e con nuovi brani.

Il video di Lotus Flower di Zucchero feat. Hotei è stato girato dagli stessi artisti all’interno delle proprie realtà per poi essere post-prodotto dal regista giapponese Hiroyuki Nakano. Hotei, sui social, racconta la gioia di collaborare con Sugar e di averlo come ospite nella sua ultima fatica discografica. La scelta della ballata rock è motivata per rendere al massimo la potenza vocale di Fornaciari e le sue incredibili abilità espressive.

Di seguito il testo di Lotus Flower di Zucchero feat. Hotei dall’album Soul To Soul.

Testo