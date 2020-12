Il colosso di Seul ancora non ci ha fatto sapere se verrà o meno presentata la serie dei Samsung Galaxy Note 21 nel corso del prossimo anno, anche se le ultime indiscrezioni non sembrano affatto sorridere a questa possibilità (ve ne avevamo già parlato alcuni giorni fa in questo articolo). Stando a quanto riportato da ETNews, il produttore asiatico ha progetti ben precisi per quanto riguarda i propri top di gamma 2021, anno principalmente all’insegna degli smartphone pieghevoli, cui proprio i Samsung Galaxy Note 21 potrebbero fare posto. I flessibili in arrivo sarebbero quattro in totale, di cui due della gamma Fold e due di quella Flip, con il lancio di tutti previsto per la seconda parte del prossimo anno.

Non ha funzionato granché la strategia del 2020, in cui sono arrivati prima i Samsung Galaxy S20 ed il Galaxy Z Flip, e poi i Samsung Galaxy Note 20 ed il Galaxy Z Fold 2 (frenati senz’altro anche dalla pandemia da Coronavirus). Nel 2021 debutteranno per primi i Samsung Galaxy S21 il 14 gennaio, e poi dopo i due Fold ed i due Flip, tutti con supporto al 5G, seppur contraddistinti da prestazioni e specifiche differenti. La società sudcoreana dovrebbe iniziare a produrre i dispositivi pieghevoli a partire da agosto, periodo tradizionalmente riservato alla serie Note.

L’intenzione sarebbe quella di fondere in qualche modo le gamma S e Note (proprio per questo i Samsung Galaxy S21 sarebbero in grado di supportare la SPen, che dovrebbe essere incluso anche a bordo del Galaxy Z Fold 3), per poi dedicarsi interamente alla promozione dei suoi pieghevoli, previsti a cavallo tra il terzo ed il quarto trimestre del prossimo anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.