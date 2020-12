Oggi mi inimicherò una buona parte dei colleghi.

No, non è possibile. Me li sono già inimicati quasi tutti, se vi è capitato di leggere uno dei tanti articoli dedicati all’uscita di Let Them Talk di Cremonini, o se avrete notato per contro l’assenza di altri articoli, o almeno di certe firme in calce a certi articoli, vi sarà evidente che non riscuoto grande stima tra quanti scrivono di musica, a parte le rare eccezioni di Zanetti, Spinelli e Vacalebre ce ne fosse uno che mi abbia citato, gente che evidentemente preferisce far finta che io non esista anche a rischio di andare contro l’evidenza.

Diciamo allora che oggi darò ai tanti a cui sto sulle scatole un’arma contundente per attaccarmi, anche se, è ovvio, non sono un autolesionista, di pistola fallata che poi finirà per esplodere in mano a chi prova a usarla, con conseguente perdita delle dita, sangue sparso in giro, mutilazioni permanenti e quant’altro, si tratta.

Sono un uomo che ha deciso di votare la propria vita, parlo ovviamente della vita professionale, alle parole. Non per una forma di dedizione acritica, intendiamoci, né per un voto religioso, ma semplicemente perché, nel mezzo del cammin della mia gioventù, probabilmente anche un po’ dopo della metà, quando veleggiavo verso i venticinque anni, ho capito che quello era il mio talento, quello su cui investire, e così ho fatto. Ovviamente, ma di questo credo di aver parlato talmente tante volte da rasentare il paradosso di me stesso che a torso nudo, roteando un microfono, canto me stesso mostrando pettorali e pochi peli, per farlo ho studiato e studiato, e soprattutto ho scritto e scritto, ho cioè, fatto pratica, finendo per pubblicare libri, tanti, tantissimi, credo di essere uno degli autori viventi con più titoli in bibliografia, al momento sono ottanta, ma ho già in uscita nei primi mesi del prossimo anno altri due titoli, e una miriade di articoli, per quotidiani, riviste, magazine, etc etc.

Sono quindi un uomo che ha deciso di votare la propria vita, parlo della vita professionale, alle parole, e molto spesso, non sempre ma spesso, ho applicato quelle parole alla musica. Non è un caso che siate qui a leggermi, per dire, la scrittura legata alla musica è quella che, fossimo in altro ambito, si chiamerebbe il mio core business, o quantomeno il mio prodotto di punta.

Ho già avuto modo di dire come tutto questo sia nato quasi per caso, ormai ben più di venti anni fa. Scrivevo racconti e romanzi. Pensavo che quella sarebbe stata la mia vita. Sbagliavo. Non credo serva soffermarmici troppo. Nei fatti scrivevo racconti e romanzi, pubblicando i miei primi libri, e iniziando a collaborare con riviste che, all’epoca ce n’erano di assai belle, pubblicavano racconti di noi più o meno giovani scrittori. Tra queste, ne cito un paio, Il Maltese Narrazioni ideato da Marco Drago, a sua volta valente scrittore di Canelli che credo andrebbe riscoperto e conservato con cura, e Addictions, diretta da Leonardo Pelo. Un giorno il mio amico Matteo B. Bianchi, il nostro Dave Eggers, autore curiosissimo assai appassionato di Fanzine, la sua Tina la Rivistina credo sia la più antica, almeno in ambito letterario, in Italia, e di tante altre cose, fatto che lo ha portato a lavorare in tanti campi diversi, dalla musica, scrive testi per gente come i Ridillo o Michele Bitossi, il teatro, soprattutto la TV, io e lui abbiamo lavorato insieme al programma Stasera Niente MTV, ognuno ha i suoi scheletri nell’armadio, un giorno il mio amico Matteo B. Bianchi mi dice che il Tunnel, noto locale dove si faceva musica alternativa che si trovava ospitato dentro un tunnel sito sotto la ferrovia milanese, ha creato una rivista che regala ai propri clienti, titolo Tunnel, evidentemente la fantasia non era inclusa nel prezzo del biglietto, e mi dice che la rivista del Tunnel aveva chiesto a lui di coordinare alcuni scrittori per scrivere racconti da pubblicare, un po’ alla Time Out. Chiaramente la faccenda di citare Time Out era il più classico degli specchietti per le allodole, e io, allodola, ho abboccato. Con piacere, per di più. Ho scritto di getto, allora come oggi tendo a fare così, lasciando che fosse la fantasia a ispirarmi (oggi accade molto meno spesso). Il racconto che ho consegnato a Matteo si intitolava Il Tiracapezzoli, e venne pubblicato di lì a qualche giorno. Era la storia di un tizio che, già allora trovare lavori normali era difficile, per sbarcare il lunario si era specializzato nel preparare le starlette che avrebbero posato per i calendari delle riviste. Pensate a quel periodo, la fine degli anni Novanta, so che sembra fantascienza, o meglio, qualcosa che ha a che fare con lo steampunk, una fantascienza che ci proietta in un passato diverso da come si è realmente svolto, ma per qualche tempo quello che storicamente era stato territorio di camionisti e meccanici, il mondo dei calendari con le donne nude, in pose non esattamente raffinatissime, è diventato di pubblico dominio. Di più, è diventato qualcosa di talmente normale da rasentare la moda. Gente come Paola Barale, Alessia Marcuzzi, Alessia Merz, Sabrina Ferilli, ha posato per fotografi di grido senza veli, e la gente ha fatto la corsa per andare a comprarseli in edicola. Così, senza vergogna, e non si legga queste mie parole dando loro intenti moralistici, la vergogna non dovrebbe risiedere nel voler comprare calendari con donne nude, quanto calendari finto artistici con donne nude.

Tornando al mio racconto, Il Tiracapezzoli raccontava di questo tipo che, cubetti di ghiaccio alla mano, preparava i capezzoli delle starlette per i calendari, affinché fossero pronti nel momento in cui il fotografo doveva scattare le sue pose, Agosto, Novembre, e via discorrendo.

Il racconto piacque, prima a Matteo, poi ai tipi del Tunnel, infine a Luca Valtorta, valente collaboratore di Tutto Musica, oggi in forze a Repubblica dopo aver guidato per anni prima Musica e poi XL. Sarà proprio Luca a contattarmi, io pubblicavo per Mondadori e Tutto Musica era una rivista pubblicata dallo stesso editore, non era stato difficile trovare il mio contatto anche in epoca pre-social, chiedendomi di poter pubblicare il medesimo racconto per l’allegato di Tutto Musica, un inserto dedicato al WEB.

Per qualche mese ho pubblicato racconti per loro, poi sono passato a occuparmi di musica direttamente per la rivista madre, forte del mio essere stato il chitarrista dei Dead Kossigas, nella realtà dei fatti gli Epicentro, band di cui vi ho parlato allo sfinimento e che Dead Kossigas, in pubblico, non si è chiamata neanche per un giorno.

Avevamo passato pomeriggi e pomeriggi, lì nella redazione di Tutto Musica, a parlare di musica, io e Luca, il propormi di scriverne era stata diretta conseguenza di quelle chiacchierate, e immagino di una certa stima, forse anche di una certa simpatia umana, del resto avevo già iniziato a scrivere di musica per Panorama, forte del mio essere autore di un romanzo uscito per la medesima casa editrice del magazine di punta in questione, per di più esordiendo con una intervista a Trent Reznor dei Nine Inch Nails cui aveva seguito una intervista a Beck, mica pizza e fichi.

Fermi tutti, non sto andando affatto fuori tema, è proprio di questo che voglio parlarvi, datemi tempo e ci arrivo. Ho iniziato facendo recensioni, e già credo al secondo mese, Tutto Musica era un mensile, mi sono ritrovato a intervistare cantanti e artisti, bruciando credo le tappe. Ero già sotto contratto con la casa editrice di Segrate, ma stavo allontanandomi dall’area Libri, vuoi perché cominciava a essermi chiaro che non sarei mai stato uno scrittore professionista, errore, vuoi perché lì mi era stato fatto capire in maniera piuttosto chiara che non avrei mai potuto scalare le posizioni, cioè, ero un consulente editoriale, ho contribuito alla nascita di Strade Blu, collana prestigiosa per la quale ho pubblicato anche il mio secondo romanzo, aironfic, e a portare dentro gli Oscar, nella Piccola Biblioteca Oscar, artisti quali Manuel Agnelli, sì, proprio lui, Cristina Donà, Massimo Zamboni, Luca Morino, La Crus, ho tradotto diversi libri, da Chuck Palahniunk alle raccolte di testi ufficiali di Lou Reed, Nick Cave, Eminem, ma non sarei mai potuto arrivare a ricoprire un ruolo di responsabilità, sempre che io abbia mai voluto farlo, per cui passare dall’essere un consulente editoriale con scrivania a Segrate a essere un collaboratore fisso di redazione per Tutto Musica il passo è stato breve, brevissimo.

Di colpo io, che arrivato a Milano solo qualche anno prima avevo iniziato facendo sondaggi per Eurisko, avevo due scrivanie, entrambe più conquistate che assegnate, una nella redazione di Varia della Mondadori, nel palazzo ideato per Arnoldo da Oscar Niemeyer, uno in redazione di Tutto Musica, sopra la galleria di Milano famosa per avere le impronte delle mani degli artisti, corrispettivo nostrano delle stelle di Hollywood, iniziativa voluta da TV Sorrisi e Canzoni, sita al piano di sopra del medesimo palazzo, cavallo di punta delle riviste mondadoriane.

Così mi sono ritrovato a vivere una vita frenetica, le mattine a Segrate, a parlare di libri da pubblicare, che bei tempi quelli in cui si fantasticava nel pubblicare Pimp di Iceberg Slim o Infinite Jest di David Foster Wallace, entrambi poi usciti per altri editori, e i pomeriggi a chiacchierare con Luca Valtorta di musica. In mezzo, per qualche mese, ho anche avuto una scrivania al Forum di Assago, chiamato da Marco Pontini, oggi vicepresidente di Radio Italia, a curare la start-up del sito del palasport più importante di Milano, roba che mi ha permesso non solo di mettere bei soldi da parte, ma anche di assistere in solitaria alle prove del Tour di Madonna, per dire, o dei Limp Bizkit, e di assistere a non ricordo più quanti concerti dal backstage, bei tempi, quelli.

Le chiacchierate con Luca Valtorta in redazione, dicevo, però.

Questo il punto. Ci ho messo novemila caratteri ma alla fine ci sono arrivato, caspita.

Parlare di musica.

Non voglio fare sue le mie parole, ma io e Luca amavamo molto parlare di musica, più che ascoltare musica. Si teorizzava, molto, moltissimo. Pomeriggi interi a parlare di oscure band Noise giapponesi, o dei Thorbbing Grzzislte, se non ricordo male più una sua ossessione che una mia, come dell’hardcore americano, mia passione assoluta. Anche di musiche al cui ascolto, onestamente, avevamo dedicato assai meno tempo di quanto non ne avremmo dedicato all’analisi e alla teorizzazione.

Certo, c’erano i servizi da fare, io mi muovevo sempre con il fotografo Luca Del Pia, erano tempi diversi, quelli, ricchi anche da un punto di vista economico, non solo di idee e fantasia. Poteva capitare che per una intervista, ne cito un paio a caso, i Velvet e Frankie Hi NRG MC, si progettassero servizi fotografici dai costi spropositati, nel primo caso ci ritroveremo su uno yacht affittato davanti a Portofino, una modella nuda tutta dipinta, a emulare il video di Rio dei Duran Duran, nel secondo su un campo del cremonasco, lui, il rapper di Città di Castello, quello di Libri di sangue, seduto su un trono costruito per l’occasione incollando tra loro vecchi libri, poteva capitare che per una intervista si passassero giornate prima a progettare, poi a realizzare, servizi fotografici importanti, costosi, cui seguivano le interviste, io già all’epoca mi ero ritagliato questo ruolo da outsider dentro il sistema, il cattivo cui i cantanti guardavano anche con paura, ma che comunque parlava loro dandogli del tu, loro erano artisti perché scrivevano canzoni, io ero un artista perché scrivevo libri, ma per il resto le giornate a chiacchierare di album che, in buona parte, né io né lui avevamo ascoltato, erano tempi senza internet, o meglio, con internet e con i primi vagiti di Napster, ma trovare certi album rarissimi era impresa difficile anche per chi, come noi, scriveva di musica.

Ovviamente, avere un ruolo dentro il sistema, se io ero un outsider, va detto, lui, Luca Valtorta, lo era molto più di me, e avendo un ruolo assai più definito, io ero una firma (come era una firma Valeria Rusconi, per dire, colei che ritenevo e ritengo una delle più brave del giro), ma lui era diventato caporedattore, scalzando i boomer dell’epoca, Beppo Del Conte e soprattutto Fausto Pirito, da tutti indicato come “il vecchio” da rimuovere e sostituire.

Di colpo, infatti, quella che per anni era stata una rivista Teen, con le Spice Girl o i Take That in copertina, a dirigere il giornale ai tempi era stata prima Laura Gnocchi e poi Paola Jacobbi, era passata a essere una rivista che si sparava due volte in un anno i Muse in copertina, o che diventava lo sponsor principale del Tora! Tora!, non solo inteso come il festival di Manuel Agnelli, ma proprio come mondo. Di colpo, chi c’era ben lo ricorda, Tutto Musica ha scalzato, è un fatto, le riviste di settore, tipo il Mucchio Selvaggio, Rockerilla, iniziando a dialogare col mondo alternativo. La cosa era diventata talmente evidente, e anche piuttosto ingombrante, che alcune delle prestigiose firme della critica underground iniziarono a collaborare con noi sotto falso nome, per paura di perdere credibilità nel loro orticello. Ricordo che Alberto Campo di Rumore era Albert Field, nome non originalissimo, che Chirstian Zingales di Blow Up era Luvi Stella, mentre non ricordo che nick name avesse John Vignola del Mucchio, ma erano comunque tutti lì. Poi nelle loro riviste Tutto Musica veniva dileggiato, certo, ma nei fatti avevamo loro tra le fila e avevamo conquistato il settore, diventando interlocutore primario degli attori in campo.

Prendiamo la Mescal come etichetta di riferimento di quel mondo, del resto erano loro a pubblicare i vari progetti del momento, dagli Afterhours ai Massimo Volume, passando per Cristina Donà e affini, ma era intorno all’etichetta di Nizza Monferrato che ruotavano anche i vari Bluvertigo e tutto quel mondo che di colpo, è di qualche settimane fa l’anniversario, il ventitreesimo, della prima posizione raggiunta in classifica, miracolosamente, da Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, non pubblicata da Valerio Soave, manager del marchio piemontese, ma comunque ascrivibile a quell’area lì.

Tutto Musica divenne non solo cassa di risonanza per l’alternative italiana, ripeto, fummo lo sponsor nascosto e principale del Tora! Tora!, ho ancora il cd che Perry Farrell mi autografò quando portammo da lui Manuel per una sorta di benedizione da parte dell’inventore del Lollapalooza al leader degli Afterhours, e ogni mese in edicola allegato al giornale usciva un CD con rarità e brani fatti per l’occasione dalla nostra meglio gioventù rockettara, li ho ancora tutti di là, nella mia discoteca, dai Verdena ai Marlene Kuntz, dai Subsonica a Francesco C.

Ecco, Francesco C. Direi che questo stralunato artista aostano, in realtà Francesco C, è di origini vastesi e falconaresi, cioè una sorta di mash-up tra la mia famiglia e quella di mia moglie, anni dopo lo rincontrerò proprio in spiaggia a Vasto, in un dejavu che ogni tanto ci porta a risentirci, lo siamo anche andato a trovare a Aosta, nel tempo, direi che lo stralunato artista aostano, il suo eletropunk è stato dato alle stampe davvero dietro la spinta propositiva di Luca e della nostra rivista, al punto che per molti, all’epoca lui, e in parte anche Carmen Consoli, cui il giornale dedicava quasi un articolo al mese, erano sorta di protetti per motivi che oggi darebbero vita a idee complottiste, direi che lo stralunato artista aostano è perfetto per fermare su carta, o su web, il concetto che volevo esprimere. Credo che Luca, io faccio lo stesso, in altri lidi, tipo il cantautorato femminile, per dire, si sia follemente innamorato dell’idea concettuale che c’era dietro la musica di Francesco C. Intendiamoci, si sarà sicuramente innamorato anche della musica di Francesco C, come di quella della Consoli e dei tanti altri artisti che negli anni, lo fa ancora oggi, a suo modo, ha spinto. Ma era tutta una faccenda di testa, allora come oggi. Partiva da un ragionamento, ci costruiva su una teoria, per altro non trovando, Valeria Rusconi e me a parte, sponde sul quale farle rimbalzare quelle teorie, perché il resto della redazione di Tutto Musica, lo posso dire serenamente, era in prevalenza interessata a portare a casa la pagnotta, più che a teorizzare e sperimentare. Certo, c’era anche una sorta di mini-me, quel Federico Dragogna che proverà per un paio d’anni a scalzarmi il ruolo di outsider, salvo poi darsi anima e corpo alla musica, lui che è il chitarrista e autore di buona parte delle canzoni dei Ministri, ma per il resto era il deserto dei Tartari di buzzatiana memoria.

Luca amava teorizzare sulla musica, lo confermo, al punto che quando io sposterò le mie teorie sul pop, sempre partendo dalla testa, ai tempi avrei fatto servizi come A letto con Giorgia, nel quale intervistavo la cantante romana a letto, lei che aveva da poco dato alle stampe un disco nel quale sembrava rappacificarsi con il suo corpo, azzardando atteggiamenti alla Madonna, la citazione del titolo era infatti al film di Miss Ciccone, A letto con Madonna, servizio che si sarebbe conteso a suon di voti in redazione la copertina con un ennesimo pezzo sui Muse, alla fine perdemmo, ma in qualche modo il giochino si incrinò per sempre, e di lì a poco Luca lasciò Milano per andare a lavorare a Musica di Repubblica a Roma, il nostro giornale avrebbe chiuso di lì a poco, o avrei scritto un decalogo dal titolo I dieci motivi per cui amiamo Vasco, in concomitanza dell’uscita in edicola del mio primo libro sul rocker di Zocca, Per sempre scomodo, uscito con Tutto Musica in occasione dei suoi tre primi concerti di fila a San Siro, al punto che quando io sposterò le mie teorie sul pop io e lui smettemmo di parlarci, rompendo per sempre quella che era stata una proficua collaborazione e, credo di poter dire, anche una bella amicizia.

Quando ora lo vedo intervistare Vasco, per dire, mi viene malinconicamente da sorridere, perché all’epoca il mio parlare di Vasco venne indicato da lui e da parte della redazione come un tradimento, ero passato al Lato Oscuro della Forza, sembra, vedi a essere coerenti che fine che si fa, ma credo che quando si decide di votare la propria vita alla teorizzazione della musica, finire per tenere posizioni anche radicali sia normale, e non possa che a portare a divisioni.

Lo dico senza pudore, devo molto a Luca Valtorta, e il fatto di non averci più scambiato una parola da quasi venti anni mi addolora, è andata così, certo, ce ne faremo una ragione, ma ciò non toglie il dispiacere di aver perso un interlocutore come lui.

Mi spiace molto di aver perso per strada anche Luca Del Pia, per anni io e lui eravamo quasi una coppia di fatto, non solo al lavoro, ci si vedeva quasi tutti i giorni, anche solo per andare per librerie a scoprire nuovi autori, a cercare influenze.

Le teorizzazioni, dicevo.

Mi capita praticamente sempre di sposare le idee degli artisti, quelle che a volte poi neanche coincidono del tutto con le opere cui dovrebbero applicarle, assai più che con la musica in sé per sé. Come dire, passo più tempo a ragionarci, a leggere, a analizzare quel che sta dietro a un disco che a ascoltare il disco medesimo, il che non vuol dire ovviamente che scrivo di musica che non ascolto, anche se spesso vorrei farlo, perché certe musiche non meritano affatto il mio tempo, vuol semplicemente dire che l’analisi di un’opera parte a monte dell’opera stessa, e spesso e volentieri finisce dopo l’opera stessa, l’opera ne è un semplice passaggio.

Parlavo di dare ai miei detrattori pane per i loro denti, eccolo.

Ma non è certo di questo che volevo in realtà parlare oggi, non credo che il mio approccio alla musica sia così rilevante per i lettori, o forse sì, chissà, quanto del fatto che pochi giorni fa, un paio, si è celebrato il quarantennale dell’uscita di un album che, lo confesso, cerebralmente mi ha letteralmente mandato fuori di testa, e credo di ricordare lo stesso abbia fatto con Luca Valtorta, poi giuro che smetto di parlare di lui.

Parlo di Sandinista dei Clash, triplo album che ha visto la luce il 12 dicembre del 1980, e che in qualche modo ha segnato un momento fondamentale per passaggio della musica rock dalla fase punk a quella post-punk, e che più in generale, nelle sue trentasei tracce, nel suo essere un triplo uscito a firma di una band che in teoria, sempre la teoria, avrebbe dovuto avere nell’immediatezza e anche un po’ nella sciatteria tipicamente punk la propria ragion d’essere, nel suo concentrare praticamente tutte le sfumature della musica più interessante che c’era in giro allora, dal punk, certo, qui assai sfumato nei suoni ma non nei testi, allo ska, passando per l’amato regga, ma anche per il rap, la disco, sì, la disco, il dub che poi Mick Jones avrebbe sposato anima e corpo coi suoi Big Audio Dynamite, il rock, anche il pop, era un vero e proprio abecedario di quella che in musica possiamo a ragione definire la controcultura, controcultura capace di farci pogare, certo, di farci gridare in coro, volendo anche di farci alzare barricate.

Circa dieci anni dopo questo capolavoro mischiare i generi diventerà una moda, in ambito alternativo, per poi diventare moda vera e propria a cavallo dei due decenni, non credo serva fare nomi come quelli dei Rage Against the Machine, dei Red Hot Chili Peppers e dei tanti artisti che si sono trovati a camminare sulle assi dei palchi proprio di quel Lollapalooza che Perry Farrell, altro artista decisamente curioso e multiforme, si inventerà nel bel mezzo della rivoluzione grunge, ma Sandinista è davvero qualcosa che, sputato nel 1980, per di più a un anno circa dal doppio London Calling, per tutti il vero capolavoro della band che avrà l’infausto compito di spartire coi Sex Pistols la dicotomia tra punk band, corrispettivo sporco e cattivo di quello che in passato era stato lo scontro tra Beatles e Rolling Stones e poi sarà di volta in volta la cosa di Duran Duran e Spandau Ballet, Dio mio, di Oasis e Blur e via discorrendo, sembra ancora oggi incredibilmente avanti nel tempo.

Non posso dire di aver mai amato del tutto Sandinista da un punto di vista musicale, Give ‘em Enough Rope e London Calling mi hanno sempre appagato di più, e comunque il mio essere un teorico ha sempre in qualche modo fatto il tifo più per Malcolm McLaren che per Joe Strummer e soci, va detto, ma credo che da un punto di vista puramente concettuale il triplo album dei Clash sia ancora oggi un passaggio fondamentale per capire l’evoluzione della musica dell’ultimo quarto del Novecento. Spero che questo quarantennale serva magari a qualche ragazzino per incontrarlo sul proprio cammino, anche se immagino che ascoltare un triplo album su Spotify sia impresa impossibile, anche per i più volenterosi. Che vadano almeno a leggersi Il (grande) sogno inglese di Jon Savage, fondamentale per chiunque voglia approcciare al punk e a quello che dal punk è derivato, questo mio teorizzare sulla teorizzazione sopra la musica non sarebbe almeno stato invano.