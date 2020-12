Renato Zero incontra il Papa in occasione del Concerto di Natale in Vaticano. L’artista romano sarà, infatti, tra gli ospiti dell’evento che sarà trasmesso su Canale5 e che vedrà il suo ritorno dopo molti anni di assenza da quel palco.

Visibilmente emozionato al cospetto del Santo Padre, Renato Zero gli ha reso omaggio donandogli la sua ultima opera: Zerosettanta. Nei giorni scorsi, l’artista ha anche girato il prossimo video dedicato a uno dei brani dell’album, che ha girato in Piazza San Pietro al cospetto di molti curiosi.

Continua così il viaggio tutto particolare di Zerosettanta, i cui brani sono stati citati anche durante i funerali di Paolo Rossi, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. I versi di Orfani Di Cielo sono stati inseriti nell’omelia di Monsignor Ruaro, che ha celebrato i funerali di Pablito: “Benedici attori, musicisti, fantasisti, e il popolo del circo, tutta questa gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. In questo elenco mettiamo di diritto anche te Paolo, perché questo hai fatto con noi”.

Il progetto di Zerosettanta è stato presentato nel mese di settembre, con il primo singolo che è stato individuato in L’Angelo Ferito. Il videoclip ufficiale è stato girato da Roberto Cenci e pubblicato appena prima del suo 70° compleanno, festeggiato il 30 settembre scorso.

Il secondo volume è uscito il 30 ottobre, dopo il singolo di lancio L’Amore Sublime. Renato Zero ha concluso l’opera con l’ultimo volume, da cui ha estratto il brano C’è. Già rilasciato il video di Come Non Amarti, mentre sarà prossimo il rilascio del videoclip di È L’Età, girato nei giorni scorsi a Roma.

Per il momento, sono banditi tutti i concerti. L’arrivo della pandemia ha frenato ogni progetto di concerti dal vivo con i quali avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Renato Zero ha anche dichiarato di non aver intenzione di organizzare eventi a numero ridotto di pubblico, per non scontentare una parte importante dei suoi fan.