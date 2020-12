I Samsung Galaxy S21 arriveranno prima quest’anno, ma saranno battuti sul tempo dagli Xiaomi Mi 11, previsti entro la fine del 2020. Stando a quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, il giorno della presentazione dovrebbe coincidere con il 29 dicembre, con vendite pronte a partire proprio da quella stessa data. Non sappiamo ancora se l’evento di lancio previsto per il 29 dicembre sarà relativo al solo mercato cinese, o se si tratterà di un lancio globale. Non sono stati forniti altri dettagli sugli Xiaomi Mi 11, nonostante le informazioni sulla scheda tecnica non manchino (sembrando anche decisamente accurate, come potrete vedere nel testo a seguire).

La linea dovrebbe essere spinta dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm e presentare uno schermo AMOLED forato in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale, con frequenza di refresh rate a 120Hz e bordi curvi sui versanti laterali. La batteria presente a bordo dovrebbe avere una capacità da 4800mAh, con supporto alla ricarica rapida ad una potenza di almeno 55W (per quanto riguarda il caricabatteria incluso nella confezione di vendita). Probabile lo Xiaomi Mi 11 presenti una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 108MP, un grandangolo da 13MP ed un sensore macro da 5MP.

Il comparto fotografico dovrebbe presentare un’organizzazione inedita, con i sensori più importanti (quello principale ed il grandangolare) racchiusi in una sezione verticale su sfondo nero, ed un’altra con sensore macro e flash LED, sempre sviluppata in verticale, dello stesso colore della scocca (come, del resto, potete vedere dall’immagine di anteprima). In ogni caso, il 29 dicembre dovrebbe essere il gran giorno degli Xiaomi Mi 11: non prendete appuntamenti per allora, la serie promette già bene. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.