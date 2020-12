Il caso delle PlayStation 5 Su Euromediashop vendute e non consegnate ai destinatari continua a tenera banco. Contemporaneamente si moltiplicano le segnalazioni di chi ha acquistato presso lo store anche smartphone e PC, magari ingolosito da specifici sconti ma che non ha ricevuto comunque la merce. L’associazione dei consumatori Codici dunque scende in campo, come già annunciato, per sostenere i malcapitati di turno nella specifica richiesta di rimborso di quanto dovuto.

La presunta disponibilità di PlayStation 5 su Euromediashop, vista l’impossibilità per molti di trovare scorte della nuova console Sony, ha ingolosito tanti acquirenti nelle scorse settimane. Questi ultimi hanno effettuato la transazione pagando il dovuto ma da allora non hanno ricevuto l’atteso pacco. Da allora, lo shop divenuto tristemente popolare, è improvvisamente risultato non più raggiungibile e i numeri di assistenza clienti non sono stati più contattabili. Si scopre ora che lo stesso trattamento è stato riservato anche a ch ha acquistato smartphone o notebook.

Come si è mossa l’associazione Codici per tutelare i consumatori? L’associazione ha informato della vicenda l’Antitrust e ha già avviato una class action con l’intento di tutelare tutti i clienti interessati, non solo dunque chi ha acquistato la tanta agognata PlayStation 5 su Euromediashop ma anche chiunque altro si sia servizio dell’e-commerce per altri servizi. Chiunque dunque vuole provare a ricevere un rimborso per quanto realmente non ottenuto potrà tentare la strada intrapresa dall’associazione Codici. Il servizio di tutela potrà essere contattato attraverso una mail indirizzata a segreteria.sportello@codici.org oppure ancora telefonando il numero 06.55.71.996. I tempi della pratica di certo non saranno brevi ma gli utenti potranno comunque tentare questa strada per riottenere il maltolto.

Torneremo sulla vicenda non appena ci saranno novità relative proprio al sito Euromediashop, magari provenienti anche dall’Antitrust in merito alle misure messe in atto per un tentativo ormai assodato di truffa ai clienti.