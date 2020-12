Non passa giorno senza che nuove offerte Gamestop arrivino a stuzzicare le voglie dei videogiocatori. Una prassi ormai consolidata da anni quella del rivenditore, che accompagna la marcia d’avvicinamento al Natale con il proprio personalissimo Calendario dell’Avvento.

La carrellata di sconti arriva quindi in soccorso di tutti quei videogiocatori che vogliono regalarsi una coccola in vista delle feste. O che hanno da recuperare piccole o grandi perle del recente passato, e vogliono provare a farlo con un’attenzione particolare al portafogli.

Tanti i videogiochi inclusi tra le offerte Gamestop durante gli ultimi giorni, e molti altri quelli che diventeranno protagonisti nell’immediato futuro. E la giornata odierna non lascia di certo a desiderare per quantità e qualità, visti i diversi titoli coinvolti negli sconti.

Offerte Gamestop, tanti sconti in scadenza oggi

Va in scadenza nella giornata odierna la promozione di tre tra i più intriganti titoli dedicati in esclusiva a PS4. Parliamo di The Last of Us Part 2, Nioh e Death Stranding: i primi due sono acquistabili a 29.98€ l’uno, mentre per il terzo il prezzo è fissato a 14.98€.

Non vuole far mancare il proprio supporto Ubisoft, che tra le offerte Gamestop vede la presenza di Rainbow Six Siege e Far Cry Primal, oltre che di Assassin’s Creed Unity e Asssassin’s Creed Syndicate. Una lista di titoli acquistabili a prezzo praticamente stracciato, visto il cartellino fissato a soli 9.98€.

E chiudiamo la parentesi dedicata ai prodotti videoludici in scadenza quest’oggi con un videogioco dedicato a coloro che cercano brividi anche a Natale. Con Resident Evil 2 le richieste potranno essere adeguatamente soddisfatte, potendo contare anche su un succulento sconto. Il prezzo fissato per il gioco Capcom è infatti per oggi fissato a 14.98€.

Tanti gli sconti inclusi nelle offerte Gamestop, con il consiglio che è quello di tenere sempre d’occhio la sezione dedicata all’interno del portale online del rivenditore.