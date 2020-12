WhatsApp non è solo una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse al mondo, ma fin dal suo debutto ha sempre abituato gli utenti ad update costanti che nel tempo ne hanno migliorato le prestazioni e allargato il ventaglio di funzionalità. Non solo, con il passare del tempo, è naturale che l’app in mano al colosso Facebook sia praticamente inutilizzabile con i dispositivi mobile più obsoleti, che montano versioni non aggiornate dei sistemi operativi in uso.

Il 2021 non farà di certo eccezione, considerando che è notizia di oggi che WhatsApp smetterà di funzionare a partire dal prossimo anno su alcuni dispositivi basati su iOS ed Android. Come si legge nel dettaglio sulle pagine del portale ufficiale a questo indirizzo – e come probabilmente si leggerà direttamente sull’applicazione grazie al nuovo sistema di notifica integrato solo di recente – si tratta in particolare delle versioni precedenti ad iOS 9, Android 4.0.3 e quelle successive a KaiOS 2.5.1. Di conseguenza i dispositivi interessati dal mancato funzionamento dell’applicazione di messaggistica sono fronte iOS iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C ed iPhone 5S, alcuni dei quali per altro ancora largamente diffusi, per quanto approdati sugli scaffali da diverso tempo. Fronte Android, invece, andiamo a citare smartphone come l’HTC Desire, il Galaxy S2, il Motorola Droid RAZR e il Huawei Ascend P1. Lo stop al supporto sarà operativo a partire dal primo gennaio 2021.

Le motivazioni per le quali Whatsapp non potrà girare su questi device sono le stesse utilizzate in passato dalla società: interrompere il supporto alle vecchie versioni degli OS mobile è necessaria in quanto gli smartphone che li eseguono non sono più in grado di supportare le novità tecniche che gli sviluppatori hanno intenzione di implementare. Detto questo, il consiglio non può che essere quello di verificare attraverso le informazioni di sistema la versione dell’OS presente sul vostro smartphone, così da non incappare in sorprese non gradite subito dopo i festeggiamenti per Capodanno.