In attesa di lasciarci finalmente il 2020 alle spalle, continuano ad arrivare delle classifiche dedicate al mondo del cinema. IndieWire ha diffuso, durante il mese di dicembre del 2020, alcune classifiche – realizzate grazie all’aiuto dei critici cinematografici – dedicate al miglior film, miglior regista, migliore interpretazione, miglior documentario, migliore fotografia, migliore sceneggiatura, miglior film internazionale e miglior primo lungometraggio. 231 critici da tutto il mondo – tra cui alcuni membri dello staff di IndieWire, Variety e The Hollywood Reporter – hanno votato, generando alcune classifiche a tema “cinema”. Come già successo in altre occasioni, Martin Eden compare in diverse liste, tra cui quella relativa ai migliori film del 2020.

Martin Eden tra i migliori film del 2020

Il libero adattamento del romanzo di Jack London ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo, grazie a una splendida storia rivisitata e ad alcuni interpreti eccezionali. Un film ambizioso, che dimostra ancora una volta il valore del cinema italiano. All’inizio del mese di dicembre, il New York Times lo aveva inserito nella classifica dei migliori film. Anche i critici convocati da IndieWire hanno apprezzato il lungometraggio diretto da Pietro Marcello.

La pellicola si è posizionata al nono posto nella classifica dei “migliori film”, ovvero un gradino sotto Da 5 Bloods, e al quinto posto in quella dedicata ai migliori film internazionali. Anche Pietro Marcello, il regista di Martin Eden, è stato incluso in una classifica, ovvero quella dei “migliori registi”. Un ottimo risultato per questo cineasta che aveva precedentemente diretto Bella E Perduta, alcuni documentari e dei cortometraggi. Non è finita qui: Luca Marinelli – che presta il volto al protagonista di Martin Eden – compare nella classifica delle “migliori interpretazioni”.

Il mondo intero, dunque, ha apprezzato questa opera, ambientata a Napoli. Il film è uscito in Italia nel 2019 e Luca Marinelli – durante la 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – ha conquistato l’ambita Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Questo attore italiano – scelto anche dal New York Times in un’altra lista – ha recitato in Lo Chiamavano Jeeg Robot e, durante le prossime settimane, tornerà sul grande schermo in Diabolik.

Nel film viene raccontata la storia di un marinaio di Napoli, ovvero Martin Eden. Dopo aver salvato la vita a un giovane, il protagonista del racconto incontra la famiglia del ragazzo soccorso, tra cui Elena (Jessica Cressy). Tra i due nasce subito un ottimo rapporto e Martin decide di iniziare a leggere moltissimo. Dopo aver vissuto l’esperienza da lettore, decide di diventare uno scrittore, attraversando tuttavia dei problemi economici. L’avvicinamento di Martin ad alcuni gruppi politici dell’epoca mescolerà le carte sul tavolo.

Miglior film

Il primo posto della classifica è occupato da un lungometraggio che arriverà in Italia prossimamente, ovvero Nomadland. Il vincitore del Leone d’Oro alla 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato diretto da Chloé Zhao (scelta anche come “miglior regista”). In Nomadland – film tratto dal romanzo di Jessica Bruder intitolato “Nomadland. Un racconto d’inchiesta” – ha recitato anche il doppio Premio Oscar Frances McDormand (Fargo e Tre Manifesti A Ebbing, Missouri).

La protagonista di questo film è Fern. Questa donna, dopo il collasso economico di una città aziendale in Nevada, decide di prendere i propri bagagli e di allontanarsi dalla società “convenzionale”, diventando una nomade moderna. La protagonista, grazie a questa esperienza, riuscirà tuttavia a ricrearsi una vita. Nomadland arriverà nelle sale cinematografiche italiane prossimamente (non è stata ancora annunciata la data d’uscita), distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Ecco la classifica completa:

Nomadland Mai Raramente Qualche volta Sempre First Cow Lovers Rock Sto pensando di finirla qui Beanpole Time Da 5 Bloods Martin Eden Bacurau

Miglior regista

Chloe Zhao, “Nomadland” Steve McQueen, “Lovers Rock” Eliza Hittman, “Never Rarely Sometimes Always” Kelly Reichardt, “First Cow” David Fincher, “Mank” Spike Lee, “Da 5 Bloods” Charlie Kaufman, “I’m Thinking of Ending Things” Pietro Marcello, “Martin Eden” Kantemir Balegov, “Beanpole” Lee Isaac Chung, “Minari”

Migliore performance

Riz Ahmed, “Sound of Metal” Frances McDormand, “Nomadland” Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom” Delroy Lindo, “Da 5 Bloods” Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm” Jessie Buckley, “I’m Thinking of Ending Things” Luca Marinelli, “Martin Eden” Gary Oldman, “Mank” Carrie Coon, “The Nest” Mads Mikkelsen, “Another Round”

Miglior documentario

“Dick Johnson Is Dead” “Time” “Collective” “City Hall” “The Painter and the Thief” “Bloody Nose Empty Pockets” “76 Days” “The Social Dilemma” “The Mole Agent” “Totally Under Control”

Migliore fotografia

“Nomadland” “Mank” “Vitalina Varela” “Lovers Rock” “Never Rarely Sometimes Always” “I’m Thinking of Ending Things” “First Cow” “Tenet” “Beanpole” “The Painted Bird”/”Gunda” (TIE)

Migliore sceneggiatura

“I’m Thinking of Ending Things” “First Cow” “Never Rarely Sometimes Always” “Promising Young Woman” “Mank” “Fourteen” “Minari” “The Trial of the Chicago 7” “One Night in Miami” “Kajillionaire”

Miglior film internazionale

“Bacurau” “Beanpole” “Another Round” “Vitalina Varela” “Martin Eden” “Collective” “Wolfwalkers” “And Then We Danced” “The Painted Bird” “His House”

Miglior esordio

“Promising Young Woman” “The Vast of Night” “The 40-Year-Old Version” “One Night in Miami” “Relic” “The Sound of Metal” “The Assistant” “Ham on Rye” “Babyteeth” “The Climb”

I migliori film d’apertura del 2021

“New Order” “Pieces of a Woman” “Beginning” “Nine Days” “The Killing of Two Lovers”

I critici coinvolti – che hanno inserito Martin Eden nella lista dei migliori film del 2020 – hanno avuto l’opportunità di votare solo i film arrivati in Nord America – al cinema o in VOD – durante l’ultimo anno solare.