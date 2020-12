Da oggi è disponibile su YouTube il video di Casa A Natale di Tiziano Ferro, realizzato in piena pandemia. Per questo motivo, immagini realizzate in studio – senza mascherina – si mescolano a quelle registrate in esterno, con mascherina di protezione. IL TESTO DI CASA A NATALE

A proposito delle scene con la mascherina abbassata, Tiziano Ferro precisa che sono state girate in piena sicurezza, in studi di posa o in ambienti che comunque permettevano il corretto distanziamento sociale tra lui e gli operatori.

Con il rilascio del video di Casa A Natale, Tiziano Ferro coglie l’occasione per ricordare ai suoi seguaci l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, di primaria importanza per superare la pandemia Covid-19, che il mondo intero soffre dallo scorso marzo.

“L’unico regalo per questo Natale: prendiamoci cura l’uno dell’altro”, scrive Tiziano Ferro in conclusione del suo post.

“Ci tengo a dire che le immagini con la mascherina abbassata sono state girate in sicurezza, in ambienti distanziati o studi di posa isolati. Questo per ricordare a chi mi segue che l’utilizzo cosciente della mascherina é di PRIMARIA IMPORTANZA. L’unico regalo per questo Natale: Prendiamoci cura l’uno dell’altro”, sono le parole di Tiziano Ferro, stamattina sui social.

Il Natale è emozione, amore, famiglia, doni ma soprattutto rappresenta per l’artista un filtro attraverso il quale guardare il mondo. Spinge a fare i conti con se stessi, a tirare le somme dell’anno che volge al termine e a progettare quello che sta per arrivare: tutto questo lo ritroviamo nel video di Casa A Natale di Tiziano Ferro, una passeggiata tra le strade addobbate a festa dalla quale scaturiscono riflessioni profonde a lieto fine. Il video si chiude con un sorriso luminoso.

Casa A Natale è stato scritto da Tiziano con Giordana Angi ed è il nuovo brano estratto dall’album Accetto Miracoli; il testo è nato da una frase che Ferro si era appuntato su un quaderno anni fa:

“Nella cultura in cui sono nato il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo. Casa A Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa”.

Il video di Casa A Natale di Tiziano Ferro, per la regia di Drew Stewart: