Chiamiamola anche gaffe ma il lapsus della giornalista di Sky TG24 che ha parlato di campagna vaginale al posto di quella vaccinale in diretta video oggi 14 dicembre fa sorridere e fa pure bene all’umore. Non perché si voglia puntualizzare sull’errore di comunicazione, quello è dietro l’angolo anche per i professionisti con decennale esperienza e oltre. Piuttosto, in un clima molto pesante e denso di preoccupazioni per una pandemia Covid-19 per nulla sotto controllo, quanto accaduto non può che diventare virale e strappare più di un sorriso.

Veniamo ai fatti, tutti concentrati nel breve video di fine articolo. Durante un’edizione del TG24, la giornalista ha introdotto il tema della campagna per il vaccino Covid-19 che in tutta Europa dovrebbe partire simbolicamente il giorno dell’Epifania (dunque il 6 gennaio) per poi essere somministrato alla popolazione da metà gennaio. La conduttrice ha introdotto il progetto Primula, quello per il quale sul territorio nazionale saranno installate 500 postazioni dedicate esclusivamente alla somministrazione del vaccino. Il simbolo della primula (il primo fiore della primavera) relativo al progetto simboleggia la rinascita dopo la pandemia da coronavirus.

L’errore della giornalista di Sky TG24 è racchiuso tutto nel video in cui viene nominata la campagna vaginale al posto di quella vaccinale. Nei pochi istanti del filmato, è evidente l’imbarazzo della professionista.

La speranza è che la giornalista si perdoni l’errore commesso, c’è chi lo ha già fatto per lei e magari sentitamente ringrazia. Impossibile non sorridere della parola utilizzata impropriamente e solo per assonanza tra i due termini, quello sbagliato e naturalmente quello corretto. Nelle prossime ore il filmato proposto in questo articolo probabilmente continuerà ad essere virale sui social network e magari anche attraverso le app di messaggistica. Un po’ di tempo e la bolla si sgonfierà, con buona pace della professionista. Le sue capacità e competenze, nel frattempo, non saranno state messe per nulla in dubbio.