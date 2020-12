Il primo trailer di Bridgerton ha debuttato anche in italiano: tra pizzi, balli e palazzi dell’era della Reggenza inglese, la clip anticipa la prima serie di Shonda Rhimes per Netflix, che arriverà in Italia il 25 dicembre.

Si tratta del primo di 8 format originali Netflix targati Shondaland, la casa di produzione fondata da Shonda Rhimes che ha negli ultimi 15 anni per ABC ha realizzato i successi Grey’s Anatomy, Scandal, Private Practice, Le Regole del Delitto Perfetto ed altri titoli di minor richiamo. Netflix ha annunciato il suo contratto di esclusiva con la Rhimes nel 2018 ed ora tocca al trailer di Bridgerton aprire ufficialmente l’era delle serie televisive della creatrice di Grey’s Anatomy sulla piattaforma.

Showrunner della nuova serie è il collaboratore di lunga data della Rhimes Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice), che ha adattato in 10 episodi la serie di romanzi bestseller della scrittrice Julia Quinn: il trailer di Bridgerton preannuncia una serie d’ambientazione storica in cui si mescolano romanticismo, scandali, sfide alle convenzioni sociali, ironia e un pizzico di satira di costume in un’atmosfera alla Jane Austen.

Il trailer di Bridgerton mostra per la prima volta in azione i protagonisti Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Luke Thompson, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains.

Al centro della trama le vicende di Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), primogenita della potente famiglia Bridgerton intenta a fare il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. La sua speranza è quella di contrarre matrimonio per amore e non per un obbligo sociale, come accaduto ai suoi genitori che hanno avuto la fortuna di innamorarsi l’uno dell’altra. Ma mentre suo fratello maggiore inizia a escludere potenziali corteggiatori, Daphne si ritrova sotto una cattiva luce a causa dei commenti del foglio dello scandalo dell’alta società, un volantino di pettegolezzi scritto dalla misteriosa Lady Whistledown (la voce fuori campo è quella di Julie Andrews). Quando il ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), considerato il genero perfetto dalle madri dell’alta società, l’attrazione tra la protagonista e l’affascinante scapolo diventa innegabile, trasformandosi in una battaglia di cervelli mentre entrambi affrontano le aspettative della società per il loro futuro.

Ecco il trailer di Bridgerton in italiano.